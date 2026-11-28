Argentínának tiszteletben kell tartania a Falkland-szigetek lakóinak jogát ahhoz, hogy maguk döntsenek saját jövőjükről - áll a brit külügyminisztérium szombaton ismertetett állásfoglalásában.

A felhívás előzményeként a hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bíróság szombaton elutasította azt a keresetet, amelyet az argentin kormány nyújtott be a Falkland-szigetek környékén tervezett nyersolaj-kitermelési beruházás megtiltása érdekében.

Az ENSZ égisze alatt működő bírói testület a 36 oldalas végzésében kifejtette: a kereset olyan tisztázatlan szuverenitási konfliktust érint, amelynek eldöntésére a tengerjogi törvényszéknek nincs joghatósága.

Javier Milei argentin elnök a hamburgi bíróság eljáró tanácsácsának 13:8 arányban meghozott szombati határozatára reagálva kijelentette, hogy az Atlanti-óceán déli vizeiben fekvő szigetcsoport "Argentína része". Hozzátette:

Buenos Aires tiszteletben tartja a hamburgi tengerjogi bíróság döntését, de folytatja jogainak védelmét a nemzetközi törvények biztosította keretek között.

Milei szerint a tengerjogi bíróság szombati végzése "nem az utolsó szó" ebben a kérdésben, és nem biztosít senkinek jogosultságot "a mi természeti erőforrásaink egyoldalú kiaknázására". Az argentin államfő kijelentette: kormánya minden szükséges lépést megtesz a térségbeli olajkitermelés megakadályozására.

A Falkland-szigetek körüli tengeri talapzat szakértői becslések szerint 1,7 milliárd hordó nyersolajat rejt. Egy brit-izraeli vállalatcsoport jövő márciustól feltáró fúrásokat akar végezni a térségben, 2028-tól pedig már a kitermelés elkezdését tervezi.

A hamburgi bíróság szombati végzésére és Milei elnök nyilatkozatára reagálva Ed Miliband brit külügyminiszter és Ellie Reeves, a brit kormány jogi főtanácsadója a londoni külügyminisztérium által szombat este ismertetett közös nyilatkozatában hangsúlyozta: Argentína azt akarta megakadályozni, hogy a Falkland-szigetek lakói saját jogosultságaik alapján szuverén döntést hozzanak, ám ez a kísérlete kudarcot vallott.

Miliband és Reeves szerint nem fér kétség a Falkland-szigetek és a szigetcsoportot övező tengeri területek feletti brit fennhatósághoz, sem a szigetek lakóinak önrendelkezési jogához.

Az állásfoglalás felszólítja Argentínát e jogosultságok tiszteletben tartására, és arra, hogy hagyjon fel a Falkland-szigetek ügyében alkalmazott gazdasági nyomásgyakorlással.

Utóbbi kitétel arra utal, hogy Argentína szankciókat vezetett be a szigetcsoport körüli olajkitermelésben részes vállalatokkal és a cégek tisztviselővel szemben.

Az Argentínában Malvinas-szigeteknek hívott, a brit partoktól 13 ezer, Argentínától 480 kilométerre fekvő, 3 ezer lakosú dél-atlanti Falkland-szigeteket - amelyek felett 1833 óta Nagy-Britannia gyakorol fennhatóságot - az argentin hadsereg 1982 áprilisában rajtaütésszerű akcióval megszállta.

Margaret Thatcher akkori konzervatív párti brit miniszterelnök néhány nappal később 100 hajóból, köztük 2 repülőgép-hordozóból álló hadiflottát és 29 ezer katonát indított útnak a szigetek visszafoglalására. A brit győzelemmel végződött 74 napos háborúban 255 brit és 649 argentin katona esett el.

A szigetek hovatartozásáról 2013-ban rendezett helyi népszavazáson a lakosság 99,8 százaléka a további brit fennhatóságra voksolt.

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