Kibertámadás érte a nyugdíjakért és szociális ellátásokért felelős brit minisztériumot, amely az incidens miatt ideiglenesen leállította az online szolgáltatásait. A tárca szombati közlése szerint a jogosulatlan hozzáférési kísérlet nem befolyásolja a juttatások kifizetését.

A Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium (Department for Work and Pensions) szóvivője közleményben tudatta, hogy szakértők már vizsgálják az informatikai rendszereiket ért támadást. A tárca a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központtal és a Kormányzati Kiberkoordinációs Központtal közösen dolgozik azon, hogy feltárják a behatolási kísérlet pontos körülményeit. A minisztérium egyúttal hangsúlyozta, hogy

a technikai leállás ellenére a segélyeket és a nyugdíjakat a szokásos rendben folyósítják az érintetteknek.

Az Egyesült Királyságban működő vállalatokat és közintézményeket az utóbbi években egyre gyakrabban érik súlyos kibertámadások. Számos szervezetnél akár hónapokig tartó fennakadásokat is okoztak az incidensek, az "áldozatok" között volt a Brit Nemzeti Könyvtár (British Library), a londoni metró, egy vérvizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltató, valamint olyan nagyvállalatok, mint a Marks & Spencer, a Co-op és a Jaguar Land Rover.

Forrás: Reuters

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