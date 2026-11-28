Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vasárnap előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ami pontot tehet az Európai Unión belüli egyik utolsó baloldali vezető, Pedro Sánchez miniszterelnök nyolcéves hatalma végére. A felméréseket szinte kivétel nélkül a jobboldali Néppárt (PP) vezeti, parlamenti többségre viszont önállóan nem számíthat, csak a radikális Vox segítségével. Így a holnapi szavazás egyik fő tétje, hogy a Franco-diktatúra 1975-ös vége óta ismét kormányra kerül-e egy szélsőjobboldalra sorolt erő, még ha csak kisebb partnerként is. A szocialista kormányfő renoméja erősen megkopott a különféle botrányok, válságok és tragédiák árnyékában, ezért megpróbálta kihasználni az országon ősszel átsöprő lakhatási tüntetéshullámot: Sánchez a választás előrébb hozása mellett döntött, miután a madridi törvényhozás leszavazta a lakásügyi reformcsomagját. Összejön a bravúr a spanyol politika túlélőmesterének, vagy a papírforma érvényesül, és végleg leáldozik a sanchismo csillaga?

Kilenc hónapon belül már a második tragikus vonatbaleset rázta meg Spanyolországot, Adamuznál januárban 46-an, Urdánál októberben 69-en haltak meg, ami a közlekedési miniszter lemondásához vezetett.

Parlamenti többség híján négy éve nincs új költségvetése az országnak , a 2023-as büdzsé rétestésztaként való nyújtásába csak egy alkotmányos kiskapunak köszönhetően nem bukik bele a kabinet.

, a 2023-as büdzsé rétestésztaként való nyújtásába csak egy alkotmányos kiskapunak köszönhetően nem bukik bele a kabinet. Mindeközben korrupciós ügyek tömkelege lengi körbe a kormánypártot: Pedro Sánchez egyik bizalmasát, José Luis Ábalost júniusban 24 év börtönre ítélték, míg másikat, Santos Cerdánt előzetes letartóztatásba helyezték. Emellett bíróság vizsgálja a Plus Ultra légitársaságnak juttatott korrupciógyanús állami mentőcsomagot, Sánchez fivérét hivatali visszaélés miatt elítélték, míg a miniszterelnök felesége, Begoña Gómez ellen befolyással üzérkedés és hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.

Minek kell történnie ebben az országban ahhoz, hogy Ön lemondjon?

– szegezték a kérdést a szocialista miniszterelnöknek a legnagyobb spanyol kereskedelmi televízió adásában. És akkor az észak-afrikai exklávét, Ceutát, valamint a Kanári-szigeteket felforgató migrációs krízisről, a pusztító erdőtüzeket és extrém szárazságot okozó klímaválságról, no meg az elsöprő lakhatási elégedetlenségről még nem ejtettünk szót.

Ha mindezt figyelembe vesszük, talán az a meglepő, hogy a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nem áll rosszabbul a közvélemény-kutatásokban.

Bár kivárhatott volna egészen 2027 nyaráig a parlament feloszlatásával, Sánchez nem hazudtolta meg saját magát, amikor október elején 19-re lapot húzott, és előrehozott választást kezdeményezett. Tette mindezt úgy, hogy a csapnivaló közhangulat és a sorozatos botrányok miatt a zászló egyáltalán nem a hatalmon lévő szocialistáknak állt, a lépés kockázatosságát pedig a lesújtó felmérési adatok is tükrözik.

A Politico felmérése alapján a spanyolok 54%-a elutasítja Sánchezt, és csupán 28% van róla pozitív véleménnyel. A kormányfő -26 pontos mutatója nemcsak a konzervatív Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo nettó megítélését múlja alul (-10), hanem Santiago Abascalét is (-20), aki a radikális jobboldali Vox zászlóvivője.

A furmányos politikusként ismert Sánchez egyik szerencséje, hogy bár közvetlen környezetét nem, az ő személyét egyelőre elkerülték a korrupciós vádak, és

bőven akad sepregetni valója a Néppártnak is a saját háza körül.

Elég csak az Isabel Díaz Ayuso vezette madridi tartomány luxuslakás-vásárlási afférjára, vagy még korábbról a hírhedt Gürtel-ügyre gondolni, ami 2018-ban a konzervatív kormányfő, Mariano Rajoy megbuktatását és Sánchez első miniszterelnöki kinevezését hozta konstruktív bizalmatlansági indítvány által.

Hiába vezeti Sánchez immár nyolc éve az országot – amivel kivívta a második leghosszabb ideje szolgáló kormányfő címét –, a baloldali politikus mögött sosem állt igazán stabil parlamenti többség: 2023 óta a baloldali Sumar tömörülésre és a különféle regionalista és nacionalista pártokra támaszkodik a törvényhozásban. Ennek hozománya volt az a nagy port kavart amnesztiatörvény, amelyet a katalán szeparatisták alkudtak ki a függetlenedési kísérlet nyomán elítéltek számára Sánchez beiktatásáért cserébe. A nemzeti egységet féltő, illetve a törvényszegők megbüntetését szorgalmazó jobboldal hívására tömegek vonultak utcára a jogszabály elleni tiltakozásul, a katalán szeparatizmus elleni mozgósítás a 2014-ben alapított Vox szárnyra kapásában is szerepet játszott.

A törvény alapján a volt katalán kormányfő, Carles Puigdemont ellen épp a napokban ejtették a hűtlen kezelési vádakat. A függetlenségi mozgalom egykori vezetője kilencéves belgiumi emigráció után december közepén hazatérhet, és ott folytatná, ahol abbahagyta. Puigdemont nemrég úgy emlékezett vissza, hogy az amnesztia követelésével „bizonyos értelemben kihasználták” Sánchez „féktelen hatalomvágyát”, hogy „vereséget mérjünk Spanyolországra”.

Maricarmen kilakoltatása mindent borított

Holnap a madridi parlament (Cortes Generales) mindkét kamaráját újraválasztják a következő négy évre.

A területi elven működő felsőház, a Szenátus 267 tagjából 209-et választanak közvetlenül. Ez arra a fix számú szenátorra érvényes, amely az összes, azaz 50 spanyol szárazföldi tartománynak és két autonóm városnak jut népességszámtól függetlenül. További 58 szenátort a 17 régió („autonóm közösség”) törvényhozása delegál, minél népesebb egy autonóm közösség, annál többet.

A kormányfő személyéről a Képviselőház dönt, amely felül is írhatja a Szenátust. Az alsóház 350 tagját pártlisták alapján választják, ám a pálya inkább a nagyobb pártok felé lejt. Az országot a tartományok határaival egybevágóan 50 többmandátumos választókerületre osztják, és mindegyik legalább két helyet kap. A két észak-afrikai exklávé, Ceuta és Melilla egy-egy hellyel bír, a fennmaradó 248 széket pedig úgy osztják szét, hogy minél népesebb egy tartomány, annál több képviselője legyen. Ezáltal Madrid tartománynak például 38, Barcelonának 32, Valenciának pedig 16 képviselője van.

Sánchez azután kérte VI. Fülöp királytól a parlament feloszlatását, hogy

az alsóház leszavazta a kormány rendeleteit, amelyek a lakhatási válság enyhítésére irányultak.

A kabinet többek közt kilakoltatási moratóriumot rendelt volna el 2030-ig, korlátozta volna a különböző befektetési alapok „spekulatív” ingatlanvásárlását, valamint általános forgalmi adót vezetett volna be a turisztikai célú lakáskiadásra.

A baloldali kormányt az az országos tüntetéssorozat sarkallta lépésre, amely annak a hatására robbant ki, hogy szeptemberben kilakoltatták a 87 éves Maricarment abból a madridi lakásából, ahol hetven éve élt. A rokkantnyugdíjas asszonyt hatévnyi pereskedés után, hordágyon fekve távolították el az otthonából, mivel az ingatlan tulajdonjogát 2020-ban megszerző cég a korábbi sokszorosára emelte a bérleti díjat. A társadalmi felháborodás nyomására a vállalat végül megegyezett az idős nővel, hogy visszaköltözhet a lakásba, ha havonta befizeti a nyugdíja 30 százalékát bérleti díjként. Maricarmen azonban már nem költözhetett vissza, ugyanis a kórházban elhunyt.

A tiltakozási sorozat részeként Madrid főterét, a Puerta del Solt egészen november elejéig sátortábor lepte be, számos nagyvárosban utcára vonultak, november 11-én pedig 14 év után ismét országos sztrájkot hirdettek a legnagyobb szakszervezetek. Aznap sztrájkőrségek buzdítottak a részvételre, a tüntetők több közutat átmenetileg lezártak, Barcelonában pedig nem jártak a buszok és a metrók napközben.

Bár Sánchez meglovagolná a megfizethetetlen lakhatás okozta dühöt – elvégre addig sem Ceutáról vagy a szocialisták korruptságáról szól a közélet –,

számos, a lakáskulcsát magasba emelő és csörgető demonstráló szemében már ő is lejáratta magát, ezért nem kérnek belőle sem.

Ez abban is megnyilvánul, hogy a legutóbbi választás óta látványosan megcsappant és vesztett a lelkesedéséből a baloldali szavazótábor – nem kis részben a PSOE körüli botrányok és a gazdaság állapota miatt, de az október végi vasúti tragédia is újfent védekezésre kényszerítette Sánchezt.

A választás kiírása után a feloszlatott parlament feladatait ellátó állandó bizottság egyébként rábólintott egy lakhatási rendeletre, amely a többi közt négyéves kilakoltatási moratóriumot és adókedvezményeket biztosít.



Az MTI összefoglalója alapján a jogszabály értelmében a bérlők levonhatják a bérleti díj egy részét a személyi jövedelemadójukból, és azok a kisbérbeadók, akik megfizethető áron adják ki ingatlanjaikat, adókedvezményben részesülhetnek. Két évvel meghosszabbítják a pontosan fizető bérlők szerződéseit, korlátozzák a bérleti díjak emelését, adóköteles lesz a turisztikai lakáskiadás, valamint korlátozzák a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait. A rendelet tartalmazza továbbá egy 10 milliárd euró értékű állami finanszírozási program létrehozását, amely az első lakás megvásárlásához kamatmentes, akár 50 ezer euró összegű hitelt biztosít, valamint egy 280 millió eurós garanciakeretet az iparosított technológiával történő lakásépítés támogatására. A Néppárt a rendelet visszavonására tett ígéretet kormányra kerülése esetén.

Bár a makrogazdasági mutatók alapján Spanyolország az elmúlt években Európa egyik éllovasának számított, a mindennapi emberek ezt nem igazán érzik a bőrükön.

Hiába vezette a spanyol gazdaság – részben a munkaerőpiacot pörgető bevándorlás miatt – a fejlett gazdaságok növekedési rangsorát három egymást követő évben, hiába teremtettek tíz új munkahelyből négyet az Európai Unióban a spanyolok, hiába mérséklődik a GDP-arányos költségvetési hiány, és hiába nőtt a minimálbér 66 százalékkal a Sánchez-korszak alatt. A lakhatás, az energia és a fogyasztási cikkek drámai megdrágulása gyakorlatilag elinflálta a béremeléseket. 2015 és 2025 között közel 60 százalékkal nőttek a lakhatási költségek Spanyolországban, de a bruttó bérek nem tartották a lépést, és ez idő alatt alig 28 százalékkal emelkedtek. Az életszínvonal vásárlóerő-paritáson számolva továbbra is elmarad az uniós átlagtól, a fogyasztói bizalmi index csökken, a rekordmagas foglalkoztatottság ellenére pedig a reálbérek átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek 2019 és 2025 között.

Az anti-Trump a technokrata ellen

A választási kampányt egyértelműen a megélhetés és a lakhatás kérdése dominálta, de a pártvezetők vitáin bőven szó esett a korrupcióról, a bevándorlásról és a külpolitikáról is.

Sánchez legalább az európai, ha nem a globális progresszív baloldal vezéralakjaként igyekszik pozícionálni magát, egyes médiumok pedig rá is aggatták az „anti-Trump” jelzőt.

Megmutatkozott ez a mintegy félmillió illegális bevándorlónak nyújtott tartózkodási és munkavállalási engedélyben, de abban is, hogy visszautasította a katonai kiadások növelésére irányuló amerikai követelést, népirtásnak könyvelte el Izrael gázai háborúját, illetve nem engedélyezte Washingtonnak a spanyol bázisok és légtér használatát Irán bombázásához.

A kampány során Sánchez úton-útfélen óva intett attól, hogy az ország vezetését átadják annak a „szélsőjobboldali internacionálénak”, ami ugyanarra törekszik, mint Donald Trump az Egyesült Államokban vagy Javier Milei Argentínában.

Mi jót tett Trump elnök az Egyesült Államoknak és tágabb értelemben a világnak – változást vagy visszalépést jelentett? […] Ha ezt nem akarjuk a világnak, miért akarnánk a saját országunknak?

– tette fel a kérdést a miniszterelnök Tenerifén.

A spanyol jobboldal szemében persze nem Milei vagy Trump, hanem Sánchez a maffiózóhoz mérhető, gyűlölt mumus, aki bármire képes a hatalomért. Alberto Núñez Feijóo, a Néppárt elnöke szerint a baloldali kormány elmúlt pár éve „sértő, sőt megalázó volt sokak számára”.

Feijóo az utolsó választási vitán azzal vádolta Sánchezt, hogy kitér a válaszadás elől a korrupciós ügyek, a gyorsvasúti tragédiák és a ceutai krízis kapcsán, ami alatt aláfeküdt marrokkónak.

Spanyolországnak azonban szüksége van válaszokra, igazságra, tisztességre és hozzáértő kormányzásra. Én pedig azért vagyok itt, hogy ezeket biztosítsam

– érvelt Feijóo, aki a hozzáértő menedzser imidzsét domborítja ki a kampányban. Feijóo korábban az Országos Egészségügyi Intézet (Insalud) és az állami postavállalat (Correos) élén szerzett tapasztalatot, majd 2009 és 2022 között az északnyugat-spanyolországi Galícia miniszterelnöke volt. A vezetésével a PP szerezte a legtöbb szavazatot a 2023-as választáson, de kormányt akkor nem sikerült alakítania.

Miközben Sánchez próbál világpolitikai tényezőként fellépni, és regnálása alatt spanyolok kerültek az Európai Beruházási Bank és az Európai Központi Bank élére is, Feijóo-t azért érte bírálat, mert saját bevallása szerint sem tud angolul, ami hátrányt okozhat számára a nemzetközi porondon.

Mindenesetre egy jobboldali kormány Amerika- és Izrael-barátabb irányba állíthatja a spanyol külpolitikát, miközben visszavehet a sanchismóra jellemző közeledésből Kína felé.

A holnapi választás tehát egyszerre referendum Sánchez eddigi kormányzásáról, de a radikális jobboldal jelentette fenyegetésről is, a Néppárt ugyanis előreláthatólag csak a bevándorlásellenes Vox támogatásával tudna kormányozni, koalícióban vagy anélkül.

Ez azt jelentené, hogy

Francisco Franco diktátor 1975-ös halála és a demokratikus átmenet óta először kerülhet egy szélsőjobboldali párt a spanyol kormányba.

A gazdasági megszorítások és a „történelmi visszalépés” rémképét a baloldal bőszen igyekszik felhasználni saját választói mozgósítására.

Áttörést érhet el a radikális jobboldal

Bár logikusnak tűnne, hogy a megélhetés és a lakhatás központi kérdéssé válása a baloldalnak kedvezzen a választáson, a Sánchez-éra alatti drágulás aláásta a hitelességüket, így a választók nagyjából ugyanannyira bíznak a pártok lakáspolitikájában. A Politico felmérése szerint a korrupció elleni küzdelemben ugyancsak hasonló a pártok megítélése, a Vox iránti bizalom ugyanakkor kiemelkedik a bevándorláspolitika kapcsán.

A spanyolok harmada a radikális jobboldali pártot tartja a leghitelesebbnek a migráció korlátozása kapcsán, ami majd' kétszerese a Vox várható szavazatarányának.

A Santiago Abascal vezette, elit- és status quo-ellenes hangulatra apelláló tömörülés a „józan észre” hivatkozva három fő szlogennel állt elő: „nemzeti prioritás”, „dereguláció” és „remigráció”. A nemzeti prioritás elve alapján előnyben részesítenék a spanyolokat az állami programokban és juttatásokban, 112 milliárd euróval visszanyesnék az állami kiadásokat és csökkentenék a beavatkozást a piaci folyamatokba, valamint minden illegális bevándorlót kitoloncolnának, akár a már legálisan letelepedett, de „nem integrálódott” vagy „segélyeken élő” embereket is. (A Vox bevándorlási és gazdasági programjának maradéktalan megvalósíthatóságát az Európai Bizottság, jogászok és közgazdászok egyaránt megkérdőjelezték.) A közösségi médiában rendkívül aktív, „woke-ellenes” populista párt a fiatalok és a férfiak körében legnépszerűbb a felmérések alapján.

A spanyol választási szabályok nyomán a szavazás előtt öt nappal lehetett utoljára felméréseket közölni. A november 23-i állás alapján

a Néppárt a voksok 31%-ára számíthat,

a voksok 31%-ára számíthat, a PSOE támogatottságát 29%-ra mérik,

támogatottságát 29%-ra mérik, a Vox szavazataránya 18% körül alakulhat,

szavazataránya 18% körül alakulhat, míg a különböző (radikális) baloldali pártokat tömörítő Széles Front (Frente Amplio) – amely Sumar néven a szocialisták kisebbik koalíciós partnere volt – 6%-os támogatottsággal bírhat.

A verseny eléggé kiélezett tehát, és mivel mély ideológiai és társadalmi szakadék tátong a két blokk között, egy német stílusú „nagykoalíció” a két centrumpárt között egyáltalán nincs napirenden.

Ha holnap ilyesmi eredmény születne, az egy jobboldali, PP-Vox összetételű kormányt eredményezne, azaz nyolc év után Pedro Sánchezt is kilakoltathatják a Moncloa-palotából.

Noha ez a legvalószínűbb forgatókönyv, rendkívül képlékeny, hogy miként nézne ki és pontosan hogyan működne egy országos szinten eddig példátlan jobboldali koalíció, egyszóval a merev ideológus helyett pragmatikus politikusként számontartott Feijóo-nak fel fogja adni a leckét az Abascalékkal való együttműködés.

Bár számos kérdésben egy irányba evezne a két párt, a konkrétumok kidolgozása és a szakpolitikai egyeztetések a jövőben még felfedhetnek olyan aknákat, amelyek hagyományosan részét képezik a Vox platformjának, de a jobbközép PP nem igazán szível. A Vox határozottan erősítené a központi államot az autonóm régiók rovására, kacérkodik olyan ultrakonzervatív nézetekkel, mint a 2005 óta legális melegházasság vagy az abortusz betiltása, és retorikájában vehemensen ellenzi az európai integrációt. Bár a PP és a Vox regionális szinten már több ízben gyakorolta a kormányzati együttműködést (először Kasztília és Leónban 2022-ben), Abascalék 2024-ben mindenhol asztalt borítottak a bevándorlással kapcsolatos nézetkülönbségek miatt. Jelenleg négy autonóm közösségben kooperál a két jobboldali erő, 2026 óta a legnépesebben, Andalúziában is.

What do the latest polls show ahead of Spain’s general election? https://t.co/G8m9jYtYBD — El País English Edition (@elpaisinenglish) November 24, 2026

A kampány beindulása után azonban mintha a baloldal összeszedte volna magát:

a Sánchezt színpadon táncoló, energikus vezetőként előtérbe helyező PSOE és a Frente Amplio támogatottsága felfelé ívelt az utóbbi hetekben, míg a két jobboldali párt inkább vesztett az erejéből. Egyszóval még az sem kizárt, hogy egy óriási hajrával, 2023-hoz hasonlóan úgy alakuljon a befutó, hogy a Frente Amplio és a sok regionalista párt segítségével Sánchez valahogy össze tud majd eszkábálni maga mögött egy felettébb ingatag többséget.

Progresszív körökben abban reménykednek, hogy a Széles Frontot vezető volt barcelonai polgármester, Ada Colau csütörtöki vitán nyújtott teljesítménye elég lehet ahhoz, hogy ismét 10% fölé röpítse az egyébként széttöredezett, egymással belharcoló baloldalt. (A szebb napokat látott Podemos például külön indul, és meglehet, hogy végül egy képviselője sem fog bejutni.) A tévévita egyik legnagyobb visszhangot kiváltott pillanata az volt, amikor Feijóo látszólag arra utasította az egyetlen politikusnőt a színpadon, hogy „maradjon csendben”. Miután szexizmussal vádolták, a jobboldali politikus úgy védekezett, hogy ő nem felszólítást tett, hanem csak azt említette meg, hogy Colau 2024-ben „csendben maradt” a valenciai árvizek hibás kormányzati kezelése miatt.

Holnap reggel 9-től 38,6 millió választókorú spanyol állampolgár járulhat az urnákhoz. A szavazóhelyiségek magyar és spanyol idő szerint este 8-ig tartanak nyitva, a Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt 9 óráig. Az első exit pollok már 8 óra után befuthatnak az Ibériai-félszigetről.

Címlapkép forrása: Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images