Több mint ezer ukrán drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi tárca
Az orosz légvédelem 1246 ukrán drónt semmisített meg az ország több pontja - köztük Moszkva - fölött az éjszaka folyamán - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint drónokat észleltek a többi között Brjanszk, Belgorod, Orjol, Szmolenszk, Kaluga, Tula, valamint a Krasznodari terület és a Krím térségében is.
- Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy a főváros fölött 462 ukrán drónt észleltek, 123-at pedig a légvédelem megsemmisített. Károkról és esetleges áldozatokról nem tett említést.
- Alekszandr Hinstejn, Kurszk megye kormányzója szintén ukrán dróntámadásról számolt be a térségből, hozzátéve, hogy a műveletben egy férfi életét vesztette.
- Brjanszki hatóságok közlése szerint kilencen megsebesültek a megyében lévő Klimovó települést érő dróncsapásban.
- Vjacseszlav Fedoriscsev, a szamarai régió kormányzója szintén ukrán dróntámadásról adott hírt. Mint mondta, a támadás egy ipari övezetet ért, áldozatok nincsenek.
A védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy
éjszaka az orosz erők több csapást mértek Ukrajna energetikai és logisztikai infrastruktúrájára,
illetve a dél-ukrajnai Odessza közelében támadást intéztek egy, a Fekete-tengeren haladó teherhajó ellen, ami a tárca szerint az ukrán fegyveres erőknek szállított árut.
Újabb ukrán dróntámadás, a novosahtyinszki olajfinomító környékét érte találat szombatra virradóra
Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Rosztovi területet november 28-ra virradó éjjel. A csapás a novosahtyinszki olajfinomító környékét találta el, amelyet kevesebb mint egy héten belül már másodszor vettek célba az ukrán erők - írta meg a Kyiv Independent. A Telegram-csatornák beszámolói szerint a helyi lakosok nagyobb drónrajokat észleltek Novosahtyinszk városa felett, röviddel ezután pedig lángok csaptak fel a finomító közelében. Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója azt állította, hogy a légvédelem több mint ötven drónt lőtt le a város felett. Az ASTRA nevű megfigyelőcsatorna nyílt forrású hírszerzési (OSINT) elemzése alapján a tüzet valószínűleg az okozta, hogy a létesítmény üzemanyagtároló tartályai találatot kaptak. A jelentéseket független forrásból egyelőre nem erősítették meg, és az ukrán hadsereg sem kommentálta az esetet.
Az évi 7,5 millió tonna kőolaj feldolgozására képes novosahtyinszki finomítót néhány napon belül már másodszor érte támadás.
Az ukrán vezérkar november 27-én erősítette meg, hogy november 23-án is csapást mértek az üzemre. Az akkori akcióban megsemmisült húsz fekvő tárolótartály, emellett megrongálódott további huszonegy fekvő és tizenegy álló tartály, valamint egy csővezetékszakasz is.
Ukrajna rendszeresen támadja az Oroszország területén található olajfinomítókat, hogy ezzel is csökkentse Moszkva háborús finanszírozási képességeit. Az energetikai létesítmények elleni folyamatos csapások miatt
az orosz kőolaj-kitermelés és -feldolgozás jelentősen visszaesett az elmúlt időszakban.
Újabb ukrán dróntámadás érte Rosztov környékét szombatra virradóra
Pénteki fejlemény volt az is, hogy Zelenszkij a Patriot-rakéták késlekedő szállítását és a Starshield műholdrendszer korlátozásait is kifogásolta, amelyek szerinte gyengítik Ukrajna légvédelmét. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország péntekre virradóra 155 drónt indított, ezekből 110-et fogtak el; több városból sebesültekről és civil épületekben keletkezett károkról érkeztek jelentések.
Közben a Reuters forrásai szerint visszafordult egy Líbiába tartó orosz hajókonvoj, miután ukrán tengeri drónok november 22-én elsüllyesztettek egy orosz korvettet Bengáziban. Kijev a Fekete-tengeren ugyanakkor tűzszünetet javasolt Moszkvának a mezőgazdasági export biztonsága érdekében. Oroszországból hadiipari és energetikai létesítményeket érő dróncsapásokról, valamint a légierő egyik magas rangú vezetőjének korrupciógyanús őrizetbe vételéről szóltak a pénteki hírek. Magyar vonatkozású fejlemény, hogy feloldották Robert Brovdi ukrán drónparancsnok beutazási és tartózkodási tilalmát. Az orosz–ukrán háború szombati fejleményeiről folyamatosan beszámolunk.
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