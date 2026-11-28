Az orosz légvédelem 1246 ukrán drónt semmisített meg az ország több pontja - köztük Moszkva - fölött az éjszaka folyamán - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint drónokat észleltek a többi között Brjanszk, Belgorod, Orjol, Szmolenszk, Kaluga, Tula, valamint a Krasznodari terület és a Krím térségében is.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy a főváros fölött 462 ukrán drónt észleltek, 123-at pedig a légvédelem megsemmisített. Károkról és esetleges áldozatokról nem tett említést.

Alekszandr Hinstejn, Kurszk megye kormányzója szintén ukrán dróntámadásról számolt be a térségből, hozzátéve, hogy a műveletben egy férfi életét vesztette.

Brjanszki hatóságok közlése szerint kilencen megsebesültek a megyében lévő Klimovó települést érő dróncsapásban.

Vjacseszlav Fedoriscsev, a szamarai régió kormányzója szintén ukrán dróntámadásról adott hírt. Mint mondta, a támadás egy ipari övezetet ért, áldozatok nincsenek.

A védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy

éjszaka az orosz erők több csapást mértek Ukrajna energetikai és logisztikai infrastruktúrájára,

illetve a dél-ukrajnai Odessza közelében támadást intéztek egy, a Fekete-tengeren haladó teherhajó ellen, ami a tárca szerint az ukrán fegyveres erőknek szállított árut.