Az indo-csendes-óceáni térség a 21. század nagyhatalmi versengésének egyik központi színterévé válik, ebben a játszámban pedig radikálisan felértékelődnek a kisebb szigetországok. A regionális erőközpontok megpróbálnak szoros kapcsolatokat kiépíteni velük, felértékelődik a szerepük a befolyási harcokban, amit az „elfeledett” országok igyekeznek is kihasználni. Az elmúlt évtizedekben egyértelmű trend rajzolódott ki Kína előtörésével, ám most súlyos pofont könyvelhettek el Pekingben, miután az egyik ország látványosan ajtót mutatott számukra, méghozzá egy elsőre talán meglepőnek tűnő szereplő, Ausztrália beemelésével. Mindez jelzi, hogy a regionális hatalomért folyó küzdelem egyáltalán nem tekinthető lefutottnak, még bőven lehetnek itt fordulatok.

A versenyfutás új színtere

Kisebb meglepetést okozott, hogy a Csendes-óceán keleti medencéjében fekvő Salamon-szigetek leváltotta a legfontosabb biztonsági partnerét Kínáról Ausztráliára, mivel a térség inkább az amerikai befolyásról ismert, ahol az utóbbi években a legfőbb riválisa vette át a kezdeményezést. Önmagában már az is érdekes, hogy a jelentéktelennek tűnő szigetország mivel érdemelte ki, hogy sorban állnak a kegyeiért a „nagy játékosok”. Az óceániai Salamon-szigetek az összes szárazföldi területét tekintve nem nagyobb, mint a Dunántúl, lakosságát nagyjából 800 ezer fő környékére teszik. Függetlenségét 1978-ben nyerte el, korábban a brit korona felügyelete alá tartozott. A gazdasága elmaradott, a világ egyik legszegényebb országa az egy főre jutó éves GDP-t tekintve, a többség a mezőgazdasági szektorból, például halászatból él. Joggal adódik a kérdés, hogy egy elsőre nem túl izgalmasnak tűnő, fejletlen szigetegyüttes miért lehet annyira fontos, hogy a térségi nagyhatalmak érzékelhetően nagy figyelmet fordítanak az országra – még akkor is, ha ez a gazdasági mutatókban egyelőre nem igazán mutatkozik meg.

A megfejtés: a földrajzi fekvés és az ásványkincsek.

Kezdjük az elsővel. Az indo-csendes-óceáni térség a globális versengés színterévé vált, miután a korábbi hegemón Egyesült Államok pozícióját egyre jobban fenyegeti az új kihívó, vagyis Kína. A felemelkedő nagyhatalom a gazdasági megerősödésére támaszkodva acélozta meg a politikai és a védelmi-biztonsági pozícióját is. Mára minden szempontból egyértelműen Amerika fő kihívójává vált, Peking pedig kereste azokat a gyenge pontokat, ahol növelni tudja a befolyását. Az óceániai szigetvilág apró országai ehhez ideális terepet nyújtottak, ugyanis ez a második világháborút követően megkérdőjelezhetetlenül Washington terepét jelentette, itt minden előrelépés a rivális visszaszorítását is jelenti egyben. Éppen ez a hosszú kihívó nélküli állapot „kényelmesíthette” el a Fehér Házat, ugyanis a térségi szigetországok úgy érezhették, hogy magukra hagyták őket, vagy legalábbis nem figyeltek rájuk eléggé.

A térség globális szerepe megkérdőjelezhetetlen: kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak mennek itt keresztül, több tengerszorossal, minden egyes sziget kulcsfontosságú a hatalom kivetítésében, ráadásul nagyrészt kiaknázatlan területekről van szó.

Mindez csak megerősödik, ahogy a globális gazdasági súlypont egyre inkább a Távol-Kelet felé tart, amiben Kína mellett Japán, Dél-Korea vagy Tajvan is rendkívüli szereppel van jelen.

A térség nem mentes a problémáktól, ahogy már feljebb is részleteztük, a Salamon-szigetek is szegény, elmaradott gazdasággal bír, miközben a klímaváltozás hatásai erősen tépáznak egyes országokat. Ebben a helyzetben a legtöbb kormány növekvő figyelemért és támogatásért harcol, mivel úgy vélik, hogy a problémáik jelentős részéért nem kifejezetten ők a felelősök – hangsúlyosan gondolva itt elsősorban az egyre szélsőségesebbé váló időjárás okozta növekvő terhekre.

Amerika elfordul

Donald Trump vezetése alatt 2025-ban születtek olyan kijelentések, hogy az Egyesült Államok „teljesen elhagyhatja” a Csendes-óceánt, ebben vaskos szerepet játszott, hogy a republikánus kormány a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének programjaiban mintegy 80 százalékkal megvágta a költségkeretet. Ha az USAID-támogatások megvágása nem lett volna elég, az amerikai elnök ezt követően magas vámokat jelentett be a világ szinte egészére, ezt a kis óceániai szigetek sem úszták meg. Ez gyakorlatilag megnyitotta az utat a kínai érdekek előtt,

Peking élt is az ölébe hulló hatalmas lehetőséggel, és hirtelen a térség második legfontosabb finanszírozójává vált.

I asked @grok what US agency will enforce the reciprocal tariffs. Looks like @CBP @CBPTradeGov @USTradeRep will have lots of work to do tracking all the back-and-forth trading with Norfolk Island, Andorra, Solomon Islands, Mayotte, Cocos (Keeling) Islands.... https://t.co/Q2XFe9tcnu (I photographed the cows at Norfolk Island and the video in the Solomons early in 2024...) — Andrew Revkin ️ (@Revkin) April 3, 2025

Ebben a helyzetben ugyanakkor – hasonlóan a korábbiakhoz – nem egyedül Kína és az Egyesült Államok számít fontos szereplőnek, a nagyhatalmakon kívül Franciaország, Új-Zéland vagy Japán is szerepet vállal, ám a korábbiakhoz képest eltérő súllyal. A legfontosabb szereplő minden más versenytársát előzve viszont Ausztrália. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök 2025-ben fel is hívta a figyelmet, hogy az amerikai támogatások terén tapasztalt változás teljesen új biztonsági helyzetet teremt a régióban, Canberra szerepe is átalakulhat, ezt erősítette, hogy az ország – Kínát és az Egyesült Államokat is megelőzve – a térség legnagyobb donorának számít. A támogatásokon keresztül épített befolyásán túl azonban új stratégiát is megfogalmaztak, amely már más szempontokat priorizál.

Ausztrália a régió elsődleges biztonsági partnere akar lenni, és továbbra is fel fogunk lépni, de kétségtelen, hogy amikor az Egyesült Államok hátrál, Kína előtérbe fog törekedni, és ez egy stratégiai valóság, amellyel szembe kell néznünk

– mondta el erről a kormányfő.

Ennek ékes bizonyítéka a Salamon-szigetekkel kötött szerződés is, amivel lényegében kiszorították Pekinget. Még értékesebbnek tűnik ez a fordulat, ha az apró ország elmúlt néhány évét vesszük figyelembe: már hosszú ideje tülekednek itt a hatalmak a befolyásért. Kína 2022-ben kötött megállapodást, amely lehetőséget adott számára, hogy a biztonsági területen is megerősítse a szerepét. Ennek a pontos tartalmát nem hozták nyilvánosságra, de egyes kiszivárgott részletek szerint az sem volt kizárva, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) egységei is a területre érkezhetnek. Canberra a terjeszkedést egyértelműen fenyegetésnek vette, ráadásul a lépés egybeesett azzal az időszakkal, amikor a két kormány közötti kapcsolatok mélypontra estek. Azóta Albanese kormánya igyekszik egyensúlyozó álláspontra helyezkedni:

egyszerre állná útját a kínai befolyás növekedésének, miközben szeretné enyhíteni a feszültséget a riválisával.

Az óceániai ország felemelkedő szerepét bizonyítja, hogy Ausztrália vezetése népes delegációval érkezett meg a fővárosba. Az új szerződés aláírói hangsúlyozták, hogy a közös jólétet és a biztonságot erősítik, ez pedig mindenki érdeke.

It's an historic day for Australia and a massive win for the Pacific. Australia is the Solomon Islands' main security partner. And today we're taking that to the next level. Our new Treaty strengthens our regional security, boosts education in the Pacific and brings our nations even closer. Because a secure Pacific means a secure Australia. Prime Minister Wale, thank you for bringing your Cabinet to Australia as we sign this historic Treaty. — Anthony Albanese (@AlboMP) November 24, 2026

Kiemelt fontosságú az a rész, hogy a Salamon-szigetek Ausztráliát az „elsődleges biztonsági partnerének” tekinti, valamint „a jövőbeni biztonsági együttműködési igények kielégítése érdekében a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának tagjaihoz fog fordulni”. A paktum egyben azt is lefekteti, hogy a szigeten nem jön létre külföldi katonák számára bázis, valamint a kritikus infrastruktúrát is elkülönítik a militarizációtól.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a mostani fordulat egy kormányváltás következtében valósult meg, Matthew Wale miniszterelnök kritikusabb szemléletet képvisel a kínai terjeszkedéssel szemben. A szigetország kormányfője mindezt a „bizonytalanság és a kétely” forrásának nevezte, bár a nagyhatalmat nem említette meg. Gyakorlatilag a beiktatását követően azon kezdett dolgozni, hogy a Salamon-szigetek biztonsági architektúráját átalakítsa. Wale már júniusban egyértelművé tette, hogy szeretné a Pekinggel kötött 2022-es megállapodást felülvizsgálni, ez lényegében erősen szolgálta Canberra érdekeit is. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen közös nevezőre tud jutni Kínával, mivel vélhetően nem veszik túl jó néven a befolyásuk jelentős csökkenését. Ugyanakkor a négy évvel ezelőtti egyezség öt évre szólt, így egyszerűen az is elképzelhető, hogy a lejáratát követően egyszerűen nem fogják megújítani a kontraktust. Erről egyelőre a kormányfő nem nyilatkozott.

Guo Jiakun kínai külügyminisztériumi szóvivő mindenesetre egyetértő hangnemben szólt az ügyről:

Kína csendes-óceáni szigetországokkal, köztük a Salamon-szigetekkel való együttműködése nem geopolitikai versengést vagy blokkos konfrontációt céloz

– emelte ki.

Asked again to confirm whether the #Solomon Islands had terminated its 2022 #security cooperation agreement with #China, as #Australia said a new treaty would strengthen its security partnership with the Pacific island nation, Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said on Wednesday that China had already made its position clear on the matter on Tuesday. The international community should help Pacific island countries achieve sustainable development. In developing relations with Pacific island countries, all countries should uphold the principles of giving priority to the independent development of island countries and maintaining openness and inclusiveness, and such cooperation should not target any third party, Guo added. — Global Times (@globaltimesnews) November 25, 2026

Ausztrália vezetése az elmúlt években más módon is igyekezte erősíteni a helyzetét az indo-csendes-óceáni térségben: több óceániai országgal is megállapodásokat kötöttek, amelyek visszaérően kiterjedtek a védelmi-biztonsági területre is, valamint nagyobb együttműködések részei is. Canberra az újra megerősödni látszó QUAD, és az AUKUS oszlopos tagja is egyben, így egyszerre fordít figyelmet a szűkebb térségi helyzetének megerősítésére a kisebb országokkal, és az erősebb regionális/globális szereplőkkel.

Újabb szempontok

A Salamon-szigetek másik fontos szerepét a kiaknázatlan ásványkincsei jelenthetik, e téren ugyanis egyre kiélezettebb a helyzet. Az országban globális mércével mérve nem állnak rendelkezésre hatalmas készletek, ám a kisebb telepek szerepe is egyre inkább felértékelődik. A területén főként arany, nikkel és ezüst található, a kitermelést főként külföldi vállalatok végezték. Az új kormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy a helyiek lehetőleg sokkal többet profitáljanak a bevételekből, ettől várják a gazdasági fellendülést. Ennek része, hogy az erőforrásokkal kapcsolatos korábbi pazarló magatartás megszüntetését ígérte, miközben a környezetvédelmi előírások betartására kötelezi a befektetőket.

A jövőben a bányászat egyre inkább hozzájárulhat az ország bevételeihez, ám közel sem mindegy, hogy az mit okoz, és milyen áron. A közeli Új-Kaledónia példája intő lehet a Wale-kormánynak, ugyanis a Franciaország külterületének számító szigeten súlyos károkat okoztak a bányászatból fakadó problémák. Ott hatalmas nikkelkészletek vannak a föld mélyén, egyes mérések szerint akár a globálisan ismert mennyiség 10 százaléka is itt bújhat, ám a fő bánya mégis zárva tart. Mivel lényegében erre épült a sziget gazdasága, ezért a kitermelés leállítása súlyos gazdasági problémákat és társadalmi káoszt hozott. A nikkel kulcsfontosságú a modern technológiai eszközök gyártásában, így például az akkumulátoroknál, így a lelőhelyek kiemelt nemzetközi érdeklődést generálnak. A környezetvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyása súlyos szennyezéshez vezetett, károsítva az élővilágot és az ivóvízkészletet is. Ezeket a szempontokat követve szeretné a Salamon-szigetek is megtervezni az ágazat fellendítését és a kitermelést.

Breaking: Unrest reignites and continues overnight in New Caledonia after French security forces carried out the covert extradition of pro-independence leaders. Protests may again impact nickel mining operations on the island, threatening the world’s 4th-largest supplier. https://t.co/3TZ9Sp8bjq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2024

Az ásványi anyagokért folyó nemzetközi versenyfutás ráadásul egyre inkább előtérbe fogja helyezni a kisebb, „könnyebb prédának” tűnő országokat is.

Várhatóan a nagyhatalmak igyekeznek majd a saját felügyeletük alá vonni a lehető legtöbb kitermelési pontot, hogy már a kezdeti lépésektől indulva a teljes ellátási láncolaton keresztül a kezükben tartsák az erőforrásokat a saját iparuk számára. Ebben Kína hatalmas előnyt élvez, különösen a ritkaföldfémek területén, a nyugati hatalmak csak az elmúlt években eszméltek fel, hogy mennyire lemaradtak és ez drámai sebezhetőséget jelent számukra. Pekingben tisztában vannak a nyugati erőfeszítésekkel, és nem akarják elveszíteni az egyeduralkodó pozíciójukat. A globális geopolitikai csatározás viszont egyre inkább a Salamon-szigetekre és az ehhez hasonló területekre terjedhet, kérdés, hogy ebben meddig durvulhatnak el a csatározások.

A Salamon-szigetek példája azt mutatja, hogy

a jövőben még élesebb versenyfutásra lehet számítani a térségi hatalmak között a befolyásért, ez pedig könnyen militarizálhatja a területet.

Ezt támasztja alá, hogy az Egyesült Államok változó stratégiai szemlélete a humanitárius figyelem helyett inkább a katonai fejlesztések mellett teszi le a garast, ezt mutatja, hogy például az Észak-Mariana-szigetekhez tartozó Tinianon egy második világháborús bázist hoznak rendbe, ahol a légierő fog állomásozni a jövőben. Más helyeken is terveznek fejlesztéseket, ami azt mutatja, hogy odafigyelnek Washingtonban Kína növekvő erejére, éppen a megközelítés módja alakult át.

The Americans have rebuilt a huge air base in the Pacific that was used for raids on Japan during World War II. The United States has reconstructed the runways and other infrastructure at North Field on Tinian Island in the western Pacific Ocean, according to satellite images released between December 3, 2023 and January 29, 2025. The airbase was the launch site for B-29 Superfortress bombers during World War II to attack Japan, including the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Now the United States is reportedly planning to use Tinian for a future large-scale conflict with China. — Clash Report (@clashreport) February 21, 2025

A kisebb szigetek emelkedő szerepe egyben nagyobb reflektorfénnyel és több lehetőséggel is jár. Ez kinyitja a kaput azelőtt, hogy a szigetek a saját lehetőségeikkel „kufárkodjanak”, vagyis ahhoz idomuljanak, aki éppen „többet ajánl”. Ez ugyanakkor kiszolgáltatottságot is jelenthet, ahogy a kitermelhető erőforrásokra való egyoldalú támaszkodás is. A Salamon-szigetek példája ugyanakkor azt mutatja meg, hogy

a védelmi-biztonsági megállapodások egyáltalán nem véglegesek, még a feltörekvő hatalom érdekeivel is szembe lehet fordulni.

Az térségi befolyásért vívott küzdelemben az eset Ausztrália fényes győzelmének tűik, ugyanakkor a gyors váltás azt is megmutatja, hogy mennyire törékeny pozíció mindez, ahol dinamikusan alakulhatnak át a védelmi-biztonsági együttműködések.

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