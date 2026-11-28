Az EOS Risk biztonsági tanácsadó cég adatai szerint a többször eltalált járművek között van
- az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az ADNOC tulajdonában álló Navig8 Messi, amelyet egy szakértő szerint háromszor is támadás ért.
- Hasonló sorsra jutott a kínai tulajdonú Gem No 2 nyersolajszállító tanker is, amelyet október 9-én és 10-én értek találatok, jelentős olajszennyezést okozva az emírségekbeli partok közelében.
- Eközben a Tara Gas nevű hajó két egymást követő napon kapott találatot, aminek következtében kigyulladt.
Míg egyes tengeri fuvarozási vezetők szerint az alacsony forgalom miatt pusztán statisztikai valószínűség kérdése, hogy a kockázatot vállaló kevés hajót többször is eltalálják, mások tudatos iráni stratégiát látnak a háttérben. Egy iparági vezető rámutatott, hogy a hajók tatjába csapódó két rakéta vagy drón sokkal súlyosabb károkat okoz, így
a cél egyértelműen a járművek működésképtelenné tétele és végleges kivonása a forgalomból, valamint a mentési munkálatok megzavarása.
A több mint félszáz közelmúltbeli támadás ellenére a Lloyd's List adatai szerint a Perzsa-öbölbe irányuló forgalom októberben elérte a konfliktus kitörése óta mért csúcsot, összesen 237 áthaladással. Ezt a növekedést főként azok a nyersolajszállító tankerek hajtották, amelyek az öblön kívül, Fudzsejra partjainál várakozó nagyobb hajókra fejtették át a rakományukat, majd visszatértek. Az ömlesztett árut szállító hajók forgalma szintén megduplázódott a háború első hónapjaihoz képest, bár a számok így is messze elmaradnak a békebeli szinttől. A legtöbb kereskedelmi jármű az ománi partok mentén, az amerikai haditengerészet védelme alatt próbál átkelni a szoroson.
Teherán eközben folyamatosan bővíti azon hajók feketelistáját, amelyek nem hajlandók regisztrálni az amerikai szankciók alatt álló iráni szorosfelügyeleti hatóságnál. A Windward elemzőcég szerint a listán szereplő több mint 260 hajó többségét – amelyek közül sok öböl menti olajcégek vagy a dél-koreai Sinokor tulajdonában van – azután vették fel a nyilvántartásba, hogy találat érte őket.
A szoros iráni oldalán áthaladó, jóval kisebb hajóforgalomnak legalább a negyedét kínai járművek teszik ki.
A Kpler nyersanyagpiaci elemzőplatform adatai szerint Kína nyersolajimportja 11 százalékkal, 311 millió hordóra nőtt októberben, és ennek a mennyiségnek több mint egyharmada a Perzsa-öbölből származott. Mindeközben Washington is fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot, az amerikai hadsereg ugyanis a napokban az Ománi-öbölben tett működésképtelenné egy kereskedelmi hajót, amely a többszöri figyelmeztetés ellenére megpróbálta áttörni a zárlatot.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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