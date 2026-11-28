Az elmúlt napok havazása után szombaton az erős szél az ország több pontján az utakra hordta a havat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint Borsod-Abaúj-Zemplénben alakult ki a legsúlyosabb helyzet, ahol a Magyar Közút több hómaróval dolgozik az utak megtisztításán.

Az Útinform szombat reggeli tájékoztatása szerint a télies útviszonyok miatt lezárták a Miskolcot Bükkszentkereszttel összekötő 2519-es út 12. és 18. kilométere közötti szakaszát. A lezárás idején Lillafüred felé lehet kerülni.

Vitézy a Facebookon arra kérte az autósokat, hogy a gyorsan változó útviszonyok miatt vezessenek fokozott óvatossággal, és nyári gumival ne induljanak útnak. Az aktuális korlátozásokról indulás előtt az Útinform oldalán érdemes tájékozódni.

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