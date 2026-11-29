Az orosz hadsereg augusztusban indított módszeres hadjáratot az ukrán kohászat ellen. Legalább tizenkét különálló támadásban több tucat ballisztikus rakétát lőttek ki az ország négy legfontosabb, még működő acélipari létesítményére Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben. A csapásokban huszonhárom munkás vesztette életét,

az ukrán acélgyártás pedig a szovjet idők vége óta először teljesen leállt.

Míg a hazai tulajdonú Metinvest és Interpipe csoportok csupán átmenetileg függesztették fel a termelést, addig az ArcelorMittal október elején bejelentette, hogy krivij rih-i üzemében megkezdi a berendezések tartós állagmegóvását, az újraindítást pedig csak a háború lezárulta után fontolja meg.

A Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosában található, 72 négyzetkilométeren elterülő gyáróriást tizenkilenc ballisztikus rakéta találta el. A támadásokban hat dolgozó életét vesztette, valamint megrongálódott a nyersvasgyártás szívének számító két működő nagyolvasztó is. Mauro Longobardo, a vállalat helyi vezérigazgatója elmondta, hogy a szeptemberi találatok után vált tarthatatlanná a helyzet, mivel nem kockáztathatták meg a munkába járó emberek életét. A gyár a 2022-es invázió kezdete óta már így is jelentősen zsugorodott, hiszen a dolgozói létszám 27 ezerről 16 ezerre, az éves acéltermelés pedig 4,9 millió tonnáról 1,7 millió tonnára esett vissza, a munka azonban egészen mostanáig egyetlen pillanatra sem állt le teljesen.

A vasércbányászattól a készacél előállításáig a teljes gyártási ciklust magában foglaló komplexum leállítása óriási műszaki kihívást jelent, mivel a folyamatos üzemre tervezett berendezéseket nem lehet egyszerűen kikapcsolni. A kokszolóblokkokat a károsodás elkerülése érdekében heteken át fokozatosan hűtötték le, a több ezer kilométernyi csővezetéket pedig leeresztik és a rozsdásodás megelőzésére nitrogénnel fúvatják át. A gépeket speciális kenőanyaggal vonják be, hogy átvészeljék a téli fagyokat.

A decemberig tartó folyamat végén mindössze ezerötszáz emberre lesz szükség a fenntartási munkákhoz.

A többi tizenegyezer aktív dolgozót hazaküldik, de állományban maradnak, és alapbérük kétharmadát kapják meg.

A pusztító légitámadások egy olyan időszakban érték az ágazatot, amikor a jövedelmezőség már egyébként is kritikus szintre süllyedt. Az ukrán acélipart súlyosan érintette a fekete-tengeri kikötők blokádja, az Európai Unió új acélimportkvótái, az áramárak emelkedése, valamint az orosz megszállás alá került szénbányák elvesztése. Bár az ArcelorMittal tagadja, hogy végleg ki akarna vonulni az országból, a vezérigazgató elismerte, hogy a döntésben a bombázások mellett a veszteséges működés is szerepet játszott, ráadásul egy évnyi teljes leállás után az újraindítás már hatalmas beruházást igényelne.

A bezárás súlyos társadalmi feszültséget szül a félmilliós Krivij Rihben, ahol a városi költségvetés bevételeinek mintegy harminc százalékát az acélmű adja. Olekszandr Vilkul, a helyi védelmi tanács vezetője azzal vádolta meg a nagyvállalatot, hogy a halálos rakétacsapásokat csupán ürügyként használja fel a gazdasági okokból történő leálláshoz. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a keleti és déli régiókra összpontosuló nehézipar összeomlása elnéptelenedő szellemvárosokat hagyhat maga után, a hadköteles korú férfi dolgozók pedig attól is tartanak, hogy állásuk megszűnésével vagy az átlagbérek csökkenésével elveszítik a katonai szolgálat alóli mentességüket.

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