Egy teherhajó nekiütküzött a párizsi Eiffel-torony lábánál a Bir-Hakeim híd egyik pillérének, a balesetben senki nem sérült meg - közölte vasárnap a rendőrség.

A tájékoztatás szerint az ütközés szombat este történt. A mentőket 8 órakor értesítették arról, hogy egy uszály nekiment a Bir-Hakeim híd hídfőjének.

Egy rendőrségi forrás szerint egy építész károkat állapított meg a híd egyik pillérén, de annak stabilitása nem sérült.

A Freycinet típusú hajót, amely körülbelül 50 méter hosszú, a balesetet követően az elsüllyedés veszélye fenyegette. A vízirendészet és a párizsi tűzoltóság ezért első lépésként biztosította az uszály kikötését, majd búvárok elvégezték a baleset következtében keletkezett rés tömítését, miközben kiszivattyúzták a vizet a fedélzetről.

A rendőrségi forrás elmondta: úszó környezetvédelmi gátat állítottak fel "a szennyezés megelőzése érdekében", a fedélzeten lévő 350 liter gázolajat pedig átszivattyúzták két tartályba, amelyeket a rakparton helyeztek el.

Az 1903 és 1905 között épült Bir-Hakeim híd -, amelyen metró is közlekedik - az Eiffel-toronyra nyíló kilátásról nevezetes, és nagyon népszerű a turisták körében. A Párizs történelmi örökségét képező kétszintes acélhidat 2020-ban újították fel.

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