Svájc a semlegességről szóló 1907-es hágai egyezményeket követi, amelyek értelmében az ország nem vehet részt fegyveres konfliktusokban – kivéve, ha közvetlen támadás éri –, és nem nyújthat katonai támogatást a harcoló feleknek. Ez az álláspont komoly nyomás alá került Oroszország 2022-es ukrajnai invázióját követően, mivel Bern megtiltotta az európai országoknak, hogy a korábban vásárolt svájci lőszereket és harcjárműveket Kijev megsegítésére küldjék. A tiltások miatt a külföldi megrendelők elfordultak a svájci haditechnikától, így az ország fegyverexportja 2023-ban és 2024-ben meredeken zuhant
– ez komoly aggodalmakat váltott ki a helyi védelmi ipar jövőjével és az ország önvédelmi képességével kapcsolatban.
A problémára reagálva a svájci parlament tavaly megszavazta a hadianyag-exportra vonatkozó szabályok enyhítését, az intézkedés ellenzői azonban a közvetlen demokrácia hagyományaira építve népszavazást kezdeményeztek.
A kormány által is támogatott javaslat lehetővé tenné, hogy Bern 36 nyugati országnak szállítson fegyvereket még abban az esetben is, ha azok fegyveres konfliktusban vesznek részt.
Emellett Svájc úgy is értékesíthetne haditechnikát, hogy a már megvásárolt eszközök harmadik félnek történő továbbadását, vagyis a reexportot nem köti előzetes berni jóváhagyáshoz. A szabályok lazítása ugyanakkor Ukrajnára nem vonatkozna, így Kijev továbbra sem kaphatna sem közvetlenül, sem közvetve svájci katonai felszerelést.
A reform támogatói szerint a változtatások elengedhetetlenek az ország védelmi képességeinek fenntartásához és a hazai hadiipar megóvásához. Ezzel szemben a bírálók úgy vélik, hogy bármilyen enyhítés aláásná a svájci semlegességet, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy az országban gyártott fegyvereket polgárháborúkban vessék be.
A nemzetközi nyomást jól mutatja, hogy a francia védelmi miniszter pénteken jelezte, a korlátozások fenntartása csökkentené a jövőbeli hadiipari együttműködések lehetőségeit. A voksolás előtt a Tamedia médiacsoport által készített felmérés
rendkívül szoros állást mutatott, mivel a megkérdezettek 49 százaléka támogatta a szabályok lazítását, míg 48 százalékuk elutasította azt.
Forrás: Reuters
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