A közzétett adatok szerint
két órával a szavazóhelyiségek zárása előtt a választásra jogosultak 68,1 százaléka, mintegy 22,5 millióan voksoltak,
15 százalékkal többen mint a legutóbbi parlamenti választásokon.
2023-ban ugyanennyi idő alatt 18,6 millióan szavaztak, a részvételi arány 51,3 százalékos volt.
A spanyol demokrácia történetében a részidős részvételi rekordot eddig az 1996 márciusi parlamenti választások tartották, akkor a szavazók 63,45 százaléka voksolt késő délutánig.
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