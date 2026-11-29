Vasárnap a görög parti őrség három csónakból 190 embert mentett ki, miután az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex drónjai észlelték őket a tengeren. A kimentett embereket Kaloi Limenesz és Ierapetra kikötőibe vitték. Mindez egy még "forgalmasabb" szombatot követett, amikor a hatóságok több mint tucatnyi különálló akcióban ezernél is több embert mentettek ki a vízből, miközben mintegy hétszázan önerőből érték el Kréta partjait. Ugyanezen a napon a közeli Gavdosz szigetének sziklás partvidékén két migráns holttestét is megtalálták.
Thanosz Plevrisz migrációs miniszter a Skai televíziónak nyilatkozva az idei év legnehezebb 48 órájának nevezte a hétvégi eseményeket. Elmondása szerint a szigeten tartózkodó migránsok száma ezzel megközelítette a 2500 főt, ami meghaladja a helyi ellátórendszer kapacitását. A helyi média felvételei alapján több száz embert buszokkal szállítottak az irákliói kikötőbe, ahol sokan a szabad ég alatt voltak kénytelenek éjszakázni, mivel az ottani ideiglenes befogadóhely teljesen megtelt. A tárcavezető közölte, hogy a jövő héten egy hajót küldenek Krétára, amellyel megkezdik a migránsok rendszeres átszállítását a görög szárazföldön található táborokba.
Görögország a 2015-2016-os migrációs válság idején Európa egyik legfőbb belépési pontja volt, amikor közel egymillióan érkeztek a szigeteire, főként Törökország felől. Bár a szigorított tengeri és határőrizet miatt azóta összességében visszaesett az érkezők száma,
az utóbbi években egy új déli útvonal nyílt meg Líbia felől.
Ezen a Gavdosz szigetét és Kréta déli partjait érintő szakaszon ugrásszerűen megnőtt a forgalom, mivel sokan kelnek útra Bangladesből, illetve menekülnek a szudáni fegyveres konfliktus elől.
A fokozódó migrációs nyomás Európa-szerte erősíti a nacionalista és szélsőjobboldali pártok támogatottságát, ami számos kormányt a határellenőrzésre, az elrettentésre és a kitoloncolásokra épülő, szigorúbb politika felé terel. Görögország idén már felgyorsította az elutasított menedékkérők hazatelepítését, és négy másik uniós tagállammal közösen azt tervezi, hogy jövő évtől sokukat egy Ruandában kialakítandó kitoloncolási központba küldi.
Forrás: Reuters
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