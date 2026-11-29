Az előrejelzések szerint a következő napokban a Brit-szigetek térsége lesz Európa egyik legmelegebb pontja, miközben a leghidegebb légtömegek a Balkán-félszigetet hűtik le.

A szokatlan észak–déli hőmérsékleti anomáliát jól szemlélteti, hogy Athénban várhatóan ugyanannyi lesz a napi csúcshőmérséklet, mint a háromezer kilométerrel északabbra fekvő norvég partvidéken.

Az ilyen, északon erős pozitív, délen pedig negatív hőmérsékleti eltéréseket okozó helyzetek alapfeltétele, hogy a kontinens felett meggyengüljön a nyugatias, úgynevezett zonális áramlás. Ennek következtében – ahogy az elemzés rámutat – "szemben a jobban megszokott, periodikusan változó időjárási helyzettel, stabil légköri rezsimek tudnak kialakulni". Jelenleg egy Közép-Európa felett elhelyezkedő blokkoló anticiklon határozza meg a folyamatokat, amelytől délre egy mediterrán ciklon vesztegel, miközben nyugatra és északnyugatra eltérített, szubtrópusi eredetű légtömegek áramlanak.

Emiatt a következő napokban a nagyon enyhe, szubtrópusi levegő messze északra hatol fel, ezzel párhuzamosan pedig – kompenzációs áramlás formájában – hideg, kontinentális légtömeg árasztja el Délkelet-Európát. Ami a magyarországi kilátásokat illeti, a meteorológiai oldal szerint "hazánk alapvetően a 'hideg oldalon' lesz, de általában nyugodt, eseménytelen idő várható".

A mostani rendhagyó légköri felállás kialakulásában egy néhány héttel ezelőtti jelenség, a sztratoszférikus poláris örvény gyengülése és szétszakadása is szerepet játszhatott, ennek a folyamatnak a hatása ugyanis jellemzően késleltetve mutatkozik meg a mindennapi időjárásban.

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