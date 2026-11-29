A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC) és az Oroszország vezette szövetségeseket tömörítő csoport eredetileg azt tervezte, hogy a tagállamok kitermelési kapacitásairól készült, történetének első átfogó felmérése alapján határozza meg a jövő évi kvótákat.
A küldöttek szerint azonban a vasárnapi tárgyalások rendkívül nehézkesen alakultak, a tervet pedig végül el kellett napolni, mert Irak vitatta a vizsgálat megállapításait.
A szervezet hivatalos közleménye szerint egyes tagállamok további egyeztetéseket kértek a felmérést végző tanácsadókkal jövő március végéig. A kapacitásvizsgálat eredményeit végül a következő, 2027. júniusi ülésen – vagy kedvező piaci feltételek esetén valamivel korábban – használják majd fel a későbbi időszak kitermelési céljainak meghatározásához. Bár a küldöttek az ülés előtt és után is úgy nyilatkoztak, hogy a csoport a jelenlegi kvóták fenntartásában egyezett meg 2027 első negyedévére, a hivatalos vasárnapi zárónyilatkozatban végül egyetlen jövő évi célérték sem szerepelt.
Szintén vasárnap ülésezett az a hét OPEC+-tagállam, amelyek az idei év során havonta fokozatosan növelték a kitermelésüket, ám a találkozójuk után kiadott közleményben ők sem említettek új, 2027-re vonatkozó célokat. Ezek az országok a jövőben nem tartanak külön havi találkozókat, a konzultációkat a kéthavonta összeülő Közös Miniszteri Monitoring Bizottság (JMMC) keretében folytatják.
A szövetségen belüli feszültségeket jól mutatja, hogy a vasárnapi találkozóra mindössze néhány hónappal azután került sor, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből és az OPEC+-ból. Az ország a túl alacsony kvóták miatti, évekig tartó viták után döntött a távozás és a kitermelés növelése mellett. Angola már 2024 elején elhagyta a kartellt, és most Irak is kilépéssel fenyegetőzik, amennyiben nem emelik meg a kvótáját, miközben a rivális kitermelő Egyesült Államok igyekszik kihasználni a csoporton belüli megosztottságot.
Az olaj világpiaci ára idén az iráni háború és az ellátási zavarok miatt hordónként 100 dollár fölé emelkedett, az elmúlt hetekben azonban enyhülés volt tapasztalható. Az árak csökkenése a Perzsa-öböl menti export bővülésének, valamint a 2027-re várt olajpiaci túlkínálatnak tudható be. A Rystad Energy elemzőcég előrejelzése szerint jövőre a globális kínálati többlet elérheti a napi 5 millió hordót – ami a világkereslet mintegy 5 százalékának felel meg – még abban az esetben is, ha az öböl menti szállítások csak részben állnak helyre.
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