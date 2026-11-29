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A technológiai óriás az elmúlt hónapokban négy új változatot – Argon, Carbon, Hydrogen és Neon – adott ki a Gemini nagy nyelvi modellből. Ezek a sebességre vagy éppen a mélyebb kutatómunkára optimalizált rendszerek az iparági rangsorok élén máris megszorongatják a piacvezető Anthropic modelljeit.

Kavukcuoglu szerint a minőségi ugrást és a gyakoribb megjelenéseket

a rekurzív önfejlesztés alkalmazása tette lehetővé, amelynek révén az MI-rendszerek saját magukat képesek tökéletesíteni.

A vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében a Google soha nem fogja teljesen kiiktatni az emberi felügyeletet a folyamatból.

Az új modellektől a cégvezetés a felhasználók visszacsábítását és a bevételek növekedését reméli, a tét pedig hatalmas. A befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia úgy emészti fel a Google domináns keresőüzletágát, hogy közben nem termeli vissza a kieső összegeket. A piaci aggodalmakat jól mutatja, hogy szeptemberben egyetlen nap alatt 500 milliárd dollárral zuhant az anyavállalat, az Alphabet piaci kapitalizációja, miután kiderült, hogy a cég idén 205 milliárd dollárt tervez AI-fejlesztésekre költeni, és a korábbi évek erős készpénztermelése után most égeti a tőkét.

Az új kínálatból eddig a középkategóriás, ár-érték arányban kiemelkedő Neon modell teljesít a legjobban. Az október eleji megjelenése óta a rendszer napi használati rekordokat dönt a vállalat Antigravity nevű programozási segédeszközében és a lakossági Gemini alkalmazásban is. Kavukcuoglu konkrét felhasználói számokat még nem közölt, de elmondása szerint a kezdeti mutatók rendkívül erősek, mivel a felhasználók gyorsan átpártolnak a jobban működő megoldásokhoz.

A technológiai sikerek egy komoly, augusztusi vezetői átalakítást követnek. A DeepMind társalapítója, a Nobel-díjas Demis Hassabis hátrébb lépett a napi operatív irányítástól, hogy az Alphabet vezető tudósaként, valamint az MI-alapú gyógyszerkutatással foglalkozó Isomorphic Labs élén folytassa a munkát. A helyét átvevő Kavukcuoglu tavaly költözött Londonból a kaliforniai Mountain View-ba, hogy szorosabban együttműködhessen a korai visszavonulásából visszatérő Google-társalapítóval, Sergey Brinnel, aki jelenleg napi szinten dolgozik együtt a kutatókkal. A nyári átszervezések nyomán ugyanakkor több meghatározó szakember – köztük Jeff Dean, Noam Shazeer és Oriol Vinyals – is távozott a vállalattól.

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