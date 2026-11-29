A szovjet idők óta nem történt ilyen Ukrajnában: teljesen leállt a stratégiai ágazat az orosz csapások után
Kilencvenkét évnyi folyamatos működés után teljesen leállt a közép-ukrajnai Krivij Rih hatalmas acélműve, miután Oroszország célzott rakétatámadásokkal bénította meg az ukrán kohászati ágazatot. Az ArcelorMittal tulajdonában lévő üzem a harcok végéig biztosan nem indítja újra a termelést, a döntés hátterében pedig a biztonsági kockázatok mellett súlyos gazdasági nehézségek is állnak. A leállás több ezer munkavállaló megélhetését és egész iparvárosok fennmaradását sodorja veszélybe - számolt be a Financial Times.
Több mint 1200 kilométerre csaptak le az ukrán drónok, fontos orosz olajcsomópont volt a célpont
Az ukrán biztonsági szolgálat közlése szerint dróntámadás érte az Ufa közelében működő nurlinói olajszivattyú-állomást, több mint 1200 kilométerre az ukrán határtól. A létesítmény a nyugat-szibériai olaj európai Oroszország felé történő szállításában játszik fontos szerepet, a károk mértékéről és az esetleges szállítási fennakadásokról azonban egyelőre nincs pontos információ.
Újabb drónraj Moszkva közelében
Az MTI beszámolója szerint szombat este és vasárnapra virradó éjjel 542 ukrán drón repült a moszkvai régió felé, közülük 105-öt Moszkva közelében lőtt le a légvédelem.
A támadás miatt az éjszakai órákban kilenc oroszországi repülőtér forgalmát korlátozták, köztük a Moszkva melletti Seremetyjevóét és Vnukovóét.
A moszkvai védelmi minisztérium azt is közölte, hogy az éjjel orosz dróntámadás érte a JTI Ukraine dohánygyárát a Poltava megyei Kremencsukban, ahol a jelentés szerint lőszergyártás folyik, Odesszában a MIRS logisztikai központot, Zaporizzsja városban a Preobrazsenszkij közúti vasúti hidat a Dnyeper folyón, a Szumi megyei Sosztka városban egy drónraktárt, valamint egy kettős rendeltetésű rakományt szállító teherhajót a Fekete-tengeren, Odesszától 93 kilométerre délnyugatra.
Ez történt tegnap
Röviden, pár pontban összefoglalva a szombati nap legfontosabb történései
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Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem szombatra virradóra 1246 ukrán drónt lőtt le. Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy több mint négyszáz drón tartott a főváros felé. A támadás miatt több moszkvai repülőtéren is korlátozták a forgalmat, köztük Vnukovóban és Domogyedovóban.
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Az ukrán légierő szombat reggeli közlése szerint Oroszország az éjszaka 162 drónt indított Ukrajna ellen. Ezek közül 141-et lelőttek, de 13 helyszínről jelentettek becsapódást. A Kijev melletti Bila Cerkvában hárman sebesültek meg, a fővárost ért szombati támadásban pedig egy nő életét vesztette.
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Egy héten belül másodszor érte támadás a novosahtyinszki olajfinomító környékét az oroszországi Rosztov megyében. Helyi beszámolók szerint a város felett drónok jelentek meg, majd tűz ütött ki az üzem közelében. Szombat reggelig nem érkezett független megerősítés arról, hogy ezúttal magában a finomítóban is keletkezett-e kár.
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Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Kijev előzetesen nem egyeztetett európai szövetségeseivel arról a líbiai műveletről, amelyben az ukrán erők elsüllyesztettek egy orosz hadihajót Bengáziban. Az ukrán elnök erről a Giorgia Melonival folytatott telefonbeszélgetése után beszélt. Az olasz miniszterelnök aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a háború a Földközi-tengerre is átterjedhet.
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Az ukrán fegyveres erők 450 millió euróért svéd radarrendszereket rendeltek a Saabtól. A vállalat szombati közleménye szerint 2027-ben adják át a mobil radarokat, amelyekkel az ukrán légvédelem drónokat, rakétákat és repülőgépeket is észlelhet és követhet.
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