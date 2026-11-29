Az MTI beszámolója szerint szombat este és vasárnapra virradó éjjel 542 ukrán drón repült a moszkvai régió felé, közülük 105-öt Moszkva közelében lőtt le a légvédelem.

A támadás miatt az éjszakai órákban kilenc oroszországi repülőtér forgalmát korlátozták, köztük a Moszkva melletti Seremetyjevóét és Vnukovóét.

A moszkvai védelmi minisztérium azt is közölte, hogy az éjjel orosz dróntámadás érte a JTI Ukraine dohánygyárát a Poltava megyei Kremencsukban, ahol a jelentés szerint lőszergyártás folyik, Odesszában a MIRS logisztikai központot, Zaporizzsja városban a Preobrazsenszkij közúti vasúti hidat a Dnyeper folyón, a Szumi megyei Sosztka városban egy drónraktárt, valamint egy kettős rendeltetésű rakományt szállító teherhajót a Fekete-tengeren, Odesszától 93 kilométerre délnyugatra.