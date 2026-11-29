Az RTVE megbízásából az elmúlt két hétben, 19 500 fő megkérdezésével készült kutatás alapján a Néppárt 131 és 136 közötti, míg a Vox 44 és 48 közötti képviselői helyre számíthat. A 350 fős alsóházban az abszolút többséghez 176 mandátumra van szükség. A

két jobboldali párt együttesen 175–184 helyet szerezhet meg, ami elegendő lehet a kormányzóképes többséghez.

Az elmúlt nyolc évben kormányzó Pedro Sánchez miniszterelnök vezette Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) az előrejelzések szerint 119–124 mandátumot kaphat. További baloldali erőként a Széles Front várhatóan nagyjából 10 képviselői helyet szerez, a fennmaradó mandátumok többségét pedig a különböző regionális pártok vihetik el.

Az állami műsorszolgáltató urnazáráskor közzétett exit poll felmérése szerint a Néppárt a voksok 32,2 százalékát, a szocialisták pedig a 28,8 százalékát szerezték meg. Ugyanezen kutatás a Vox támogatottságát 16,2 százalékra, a Széles Front eredményét pedig 6 százalék alá becsülte.

A választáson több mint 38 millió állampolgár volt jogosult szavazni.

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