Várhatóan nem változtat a 2027 első negyedévére vonatkozó kitermelési kvótáin az OPEC+ a vasárnapi ülésén. A döntés hátterében a Perzsa-öböl menti exportot megzavaró iráni háború, valamint a tagországok saját kitermelési kapacitásáról szóló belső viták állnak.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét és a velük szövetséges államokat – köztük Oroszországot – tömörítő csoport eredetileg új kvótákat akart meghatározni a 2027-es évre. Ennek megalapozására történetük során először átfogó felülvizsgálatot rendeltek el a tagállamok valós kitermelési kapacitásának felmérésére. A folyamat azonban elakadt, mert a tárgyalásokra rálátó források szerint Irak, Kazahsztán és Oroszország is túl alacsonynak találta és megkérdőjelezte a rájuk vonatkozó becsléseket.

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A nézeteltérések miatt a szövetség végül elvi megállapodásra jutott arról, hogy

a jövő év első három hónapjában inkább változatlanul hagyják a jelenlegi célértékeket.

A belső feszültségek már korábban is komoly veszteségeket okoztak a kartellnek, amelynek megosztottságát kihasználva a rivális Egyesült Államok folyamatosan növeli piaci részesedését. Néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből és az OPEC+-ból is, hogy a régóta szűkösnek tartott kvótájánál több olajat hozhasson a felszínre. Angola még 2024 elején hagyta el a szervezetet, jelenleg pedig Irak fenyegetőzik a távozással, amennyiben nem emelik meg a számára engedélyezett mennyiséget.

A piaci környezetet az amerikai–iráni háború is jelentősen befolyásolja. A Rapidan Energy Group elemzőcég szerint a konfliktus elhúzódása és az exportra gyakorolt hatása miatt sem várható változtatás a vasárnapi találkozón. Bár a háborús fennakadások miatt a kőolaj hordónkénti ára idén 100 dollár fölé is emelkedett, az utóbbi hetekben már enyhülés mutatkozott. Ennek oka a Perzsa-öbölből induló kivitel bővülése, valamint az, hogy a piaci szereplők ismét túlkínálatra számítanak. A Rystad Energy előrejelzése szerint

2027-ben a globális kőolajpiaci túlkínálat elérheti a napi 5 millió hordót – ami a világkereslet nagyjából öt százalékának felel meg –, még abban az esetben is, ha az öböl menti szállítások csak részben állnak helyre.

Forrás: Reuters

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