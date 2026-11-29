A spanyol belügyminisztérium adatai szerint a vasárnapi parlamenti választáson a szavazásra jogosultak 45,5 százaléka járult az urnákhoz kora délutánig, ami érezhető növekedést jelent a 2023-as voksolás azonos időszakához képest. Miközben az újraválasztásáért küzdő szocialista miniszterelnök a magas részvételben bízik, a közvélemény-kutatások a jobboldali pártok parlamenti többségét vetítik előre.

A belügyi tárca összesítése alapján helyi idő szerint 14 óráig a választók 45,5 százaléka adta le a szavazatát. Ez pontosan 5 százalékponttal haladja meg a legutóbbi, 2023. júliusi országos választás ugyanezen időpontjában mért 40,5 százalékos részvételi arányt.

Pedro Sánchez szocialista kormányfő, aki kampányában a baloldali szavazók mozgósítására törekedett, korábban úgy nyilatkozott, hogy egy 75 százalékos vagy annál magasabb végső részvételi arány valószínűleg progresszív többséget eredményezne a törvényhozásban.

A választást megelőző közvélemény-kutatások szinte kivétel nélkül más forgatókönyvet jeleztek előre.

A felmérések szerint a konzervatív Néppárt (PP) és a szélsőjobboldali Vox együttesen átlépheti az alsóházi abszolút többséghez szükséges 176 fős küszöböt.

A 2023 nyarán tartott előző parlamenti választáson a végső részvételi arány 66,6 százalék volt. Akkor a Néppárt kapta a legtöbb szavazatot, ám nem sikerült elegendő parlamenti támogatást szereznie a kormányalakításhoz.

Forrás: Reuters

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