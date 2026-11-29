Pakisztán katonai egységeket küldött Szaúd-Arábiába – közölte a pakisztáni hadsereg. A lépésre közvetlenül a Mekkai Védelmi Szövetség iszlámábádi csúcstalálkozója után került sor, és ez az első alkalom, hogy a pakisztáni hadvezetés hivatalosan is elismerte a csapatok szaúdi bevetését.

A hadsereg vasárnapi közleménye szerint a katonák szombaton indultak útnak. A búcsúztatásukról szóló tájékoztatás kiemeli, hogy a lépés Pakisztán elkötelezettségét tükrözi Szaúd-Arábia biztonsága, szuverenitása és területi épsége iránt.

A közlemény hozzátette, hogy

az egységek a meglévő védelmi együttműködés keretében, szaúdi területen fognak tevékenykedni, elsődleges feladatuk pedig az ország védelmi képességeinek megerősítése.

A csapatok útnak indítása közvetlenül a Mekkai Védelmi Szövetség Stratégiai Politikai és Védelmi Bizottságának pénteki, Iszlámábádban tartott második ülését követi. A magas szintű tanácskozáson Pakisztán, Szaúd-Arábia és Törökország legfelsőbb polgári és katonai vezetői vettek részt.

A három ország által alkotott szövetség alapjául szolgáló közös védelmi megállapodást még augusztusban írták alá. A paktum megkötését az váltotta ki, hogy Jemenben kiújultak a harcok az Irán-barát húszi milícia és a Szaúd-Arábia által támogatott erők között, a húszik pedig támadásokat intéztek szaúdi célpontok ellen.

Bár a pakisztáni hadvezetés most először nyilatkozott nyilvánosan a csapatküldésről, a Reuters hírügynökség már korábban is beszámolt hasonló műveletekről. Májusi értesülések szerint Pakisztán egy korábbi védelmi megállapodás alapján katonák ezreit, egy vadászrepülő-századot és egyéb haditechnikai eszközöket telepített az országba az Iránnal vívott amerikai–izraeli háború idején.

Forrás: Reuters

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