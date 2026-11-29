Járműkategóriától függően 3–3,6 százalékkal emelkednek 2027-ben az osztrák teherautó-útdíjak, amely drágulás az Ausztriában közlekedő magyar fuvarozók költségeit is növeli.

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Az osztrák kormány közzétette a jövő évi díjszabást – számolt be pénteken a Der Standard. Az útdíj infrastruktúra- és szén-dioxid-kibocsátási eleme

egyaránt 3,6 százalékkal nő

– a légszennyezéshez és zajhoz kapcsolódó része azonban változatlan marad.

A négy-öt tengelyes kategóriában a tarifa kilométerenként nettó 59,27 eurócentre emelkedik. A kéttengelyes, Euro VI-os, ugyancsak 1-es szén-dioxid-kibocsátási osztályba tartozó teherautóknál nettó 28,72 cent lesz a kilométerdíj. Az osztrák gazdasági kamara tájékoztatója szerint a megtett úttal arányos díj a 3,5 tonnánál nagyobb műszakilag megengedett össztömegű járművekre vonatkozik. A fizetendő összegnél a távolság mellett a tengelyszám, a motor környezetvédelmi besorolása és a szén-dioxid-kibocsátási osztály is számít, és a külföldi járművekre ugyanúgy érvényes a kötelezettség.

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