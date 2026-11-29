Európa érthető módon nem törekszik közvetlen konfliktusra Oroszországgal, de meg kell találnia a törvényes lehetőségeket arra, hogy az európai uniós pénzintézetekben zárolt 210 milliárd euró orosz vagyoneszközt miként lehetne Ukrajna számára hasznosítani - írta a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent közös cikkében David Petraeus, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatója és Sir Tony Radakin tengernagy, a brit fegyveres erők előző vezérkari főnöke.

A szerzők szerint a NATO vezetőinek feladata különösen Európában az, hogy olyan költségeket rójanak Oroszországra, amelyekkel már el lehet érni a Kreml számításainak módosulását.

Elszántságot tükröznek az olyan kijelentések, hogy "bármit megteszünk, amit meg kell tennünk, egészen addig, amíg erre szükség van", de ez még nem stratégia, ezeket a deklarációkat olyan tetteknek kell kísérniük, amelyek megváltoztatják a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szembeni fellépés "matematikai egyenleteit" - fogalmaz a cikk két társszerzője.

Petraeus és Radakin szerint az ukrajnai háború eddigi csaknem öt éve alatt Oroszország rendkívüli veszteségekkel fizetett "figyelemreméltóan csekély" területi nyereségekért, és semmiféle jele nem mutatkozik a döntő orosz katonai győzelemnek. Mindeközben Oroszország likvid pénzügyi tartalékai meredek ívben apadnak, az orosz lakosságot pedig most már üzemanyaghiány is sújtja.

Oroszország "hibrid hadviselése" Európa megosztását és elszántságának gyengítését célozza, erre azonban Európának "gondosan kalibrált" pénzügyi válaszlépésekkel kell reagálnia - írta a CIA volt vezetője és a korábbi brit vezérkari főnök.

David Petraeus és Tony Radakin szerint

erőteljes üzenet lenne Oroszország számára például az, ha az európai hatalmak első lépésként tízmilliárd euró zárolt orosz vagyoneszközt adnának át Ukrajnának

megfelelő törvényi mechanizmus keretében.

A cikk két szerzője elismeri, hogy ezzel kapcsolatban vannak nyitott jogi és pénzügyi kérdések, amelyek mindenekelőtt a szuverenitás sérthetetlenségét, a pénzügyi intézményekbe vetett bizalmat és az ellenséges akciók elkövetőinek azonosíthatóságát érintik.

Ezekre nem lehet csak úgy legyinteni, de ezek a nyitott kérdések nem szolgálhatnak a tétlenség ürügyéül sem - fogalmaz a két volt vezető.

Hozzáteszik: megfelelő biztosítékokkal és kollektív kockázatvállalással Nagy-Britannia és európai partnerei megtalálhatják a felelősségteljes előrelépés módját, Belgiumot pedig - amely a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapír-letétkezelőnél befagyasztott orosz vagyon zömét őrzi - meg kell védeni az "aránytalan pénzügyi kötelezettségektől".

A brit kormány már tavaly 2,26 milliárd font (több mint ezermilliárd forint) értékű fegyvervásárlási hitelcsomagot állított össze Ukrajna számára a szankciók alapján Nagy-Britanniában zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából.

London álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére, így felhasználható a zárolt orosz vagyoneszközök hozama Ukrajna pénzügyi támogatására.

A brit kormány ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy az ebből a forrásból finanszírozott hitelcsomag nem a befagyasztott orosz tőke elkobzását jelenti.

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