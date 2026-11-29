Eredmények bejelentése nélkül zárult a kormányalakításra felkért Gadi Ejzenkot, a centrista Egyenesen (Jasár) párt elnöke, valamint Benjámin Netanjahu, a jobboldali Likud párt elnöke közötti két órás, az egységkormányról folytatott vasárnap reggeli találkozó - jelentette az izraeli helyi média.

Több alapvető kérdésben továbbra sincs egyetértés a tel-avivi Kirija katonai főhadiszálláson folytatott megbeszélés után.

Netanjahu szombat este bejelentette, hogy kész olyan egységkormányt alakítani, amelyben a Likud és az Egyenesen elnöke felváltva töltené be a miniszterelnöki tisztséget, és

elsőként Ejzenkot lenne a kormányfő, őt pedig Netanjahu követné.

A tárgyalásokon azonban Netanjahu azt a feltételt szabta, hogy a rotáció csak egy hamarosan bekövetkező "érzékeny biztonsági esemény" után lépne életbe, amelyet még ő irányítana.

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