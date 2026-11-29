"Hogy világosak legyünk, nincs semmi bizonyítéka sem (a cégen) belülről, sem a Pentagontól annak, hogy a Starlinket iráni fegyveres erők használták volna. Mivel ez sosem történt meg" - közölte a SpaceX az X-en.
A The Washington Post szombaton a vállalaton belüli megbeszélésekkel tisztában lévő két forrásra hivatkozva cikkezett arról, hogy Musk állítólag felháborodott, amikor tudomást szerzett arról, hogy Irán két esetben engedély nélkül fért hozzá és amerikai erők ellen alkalmazta a Starlinket.
Muskot állítólag arról is tájékoztatták, hogy az amerikai hadsereg a Starlink katonai változata, az úgynevezett Starshield segítségével kamikazedrónokat vetett be, de egy olcsóbb, földi műveletekre szánt csomag keretében.
A The Washington Post tudomása szerint Pete Hegseth hadügyminiszternek címzett egyik titkos jelentés leírta, hogyan használja az iráni hadsereg a Starlinket.
A Pentagon a Reutersnek adott nyilatkozatában közölte, hogy "nincs tudomása" a (hadügyminiszter hivatalához) benyújtott, ezzel a témával kapcsolatos jelentésről.
A SpaceX most vasárnap azt is közölte, hogy a The Washington Post annak ellenére tette közzé a jelentést, hogy hetekkel korábban tájékoztatták a lapot arról, hogy a cikke hamis értesülésen alapul.
A Starlinknek nincs engedélye az Iránban való működésre, de Musk korábban ismertette, hogy a szolgáltatás ott is aktív.
Az iráni hatóságok a zavargások idején – többek között a januári, halálos áldozatokat is követelő országos tüntetések alatt – korlátozták a nyilvánosság internet-hozzáférését, aminek nyomán az amerikai kormány a The Wall Street Journal szerint több ezer Starlink-terminált csempészett az Iszlám Köztársaságba.
A teheráni vezetés szigorú ellenőrzést gyakorol az internet-hozzáférés felett, mióta az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai műveletet indított Irán ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hát ez ennyi volt: nem tudott megállapodni az OPEC
Irak egyenesen kilépéssel fenyegetőzik.
Ez a rekordok éve: jönnek az adatok a spanyol választásokról.
A magyar, a szerb és az izraeli választások után újabb rekordrészvétel.
Óriási lehetőség az AI-pánik árnyékában – Két részvényt mutatunk, amivel akár másfélszerezheted a pénzed
Nézzük, érdemes-e lecsapni rájuk.
Kármán András: rekord lesz a minimálbér emelkedése
Az eddigi rekorot 2024-ben állították fel.
Hiába hagytuk magunk mögött a nyári krízist, a Paksi Atomerőmű azóta sem tért teljesen magához
És ez az ország áramszámláján is látszik.
Nagy pofonba szaladhat bele az AI-szektor, ha nem sikerül elhárítani egy kulcsfontosságú akadályt
Ezért még a techóriásoknak is sorba kell állniuk.
Fordulat az időjárásban: kemény éjszakai fagyok és hószállingózás kíséri végig a hetet Magyarországon
Kiderült, mikor fog havazni a következő napokban.
Komoly tárgyalások várnak Kapitány Istvánra: Magyarországra látogat az osztrák gazdasági miniszter, csúcsvezetők serege is elkíséri
Ausztria hazánk egyik legfőbb gazdasági partnere.
Miért nem isznak a fiatalok vörösbort és hogyan lehetne rávenni őket? - Így látják a szekszárdi borászok
A borfogyasztás világszinten évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedt. Itthon a visszaesés leglátványosabb jele a fiatalok elfordulása a vörösboroktól. Hogy jobban megértsem, mi történ
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Fogyasztószerek: Az Eli Lilly is a Novo Nordisk sorsára juthat
A két nagy szereplő uralja a fogyasztószerek piacát, amely amúgy drasztikus növekedés előtt áll: egyre olcsóbbak lesznek ezek a gyógyszerek, és tömegek juthatnak hozzá a... The post Fogyaszt
Menekülés az euróba
Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?