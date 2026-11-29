Elon Musk milliárdos üzletember cége, a SpaceX vasárnap "nyilvánvalóan hamisként" utasította vissza a The Washington Post című amerikai lap azon cikkét, miszerint Irán a vállalat Starlink műholdas internetszolgáltatását használta fel az amerikai csapatok elleni támadásokhoz, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta február végén az Iszlám Köztársaságot.

"Hogy világosak legyünk, nincs semmi bizonyítéka sem (a cégen) belülről, sem a Pentagontól annak, hogy a Starlinket iráni fegyveres erők használták volna. Mivel ez sosem történt meg" - közölte a SpaceX az X-en.

A The Washington Post szombaton a vállalaton belüli megbeszélésekkel tisztában lévő két forrásra hivatkozva cikkezett arról, hogy Musk állítólag felháborodott, amikor tudomást szerzett arról, hogy Irán két esetben engedély nélkül fért hozzá és amerikai erők ellen alkalmazta a Starlinket.

Muskot állítólag arról is tájékoztatták, hogy az amerikai hadsereg a Starlink katonai változata, az úgynevezett Starshield segítségével kamikazedrónokat vetett be, de egy olcsóbb, földi műveletekre szánt csomag keretében.

A The Washington Post tudomása szerint Pete Hegseth hadügyminiszternek címzett egyik titkos jelentés leírta, hogyan használja az iráni hadsereg a Starlinket.

A Pentagon a Reutersnek adott nyilatkozatában közölte, hogy "nincs tudomása" a (hadügyminiszter hivatalához) benyújtott, ezzel a témával kapcsolatos jelentésről.

A SpaceX most vasárnap azt is közölte, hogy a The Washington Post annak ellenére tette közzé a jelentést, hogy hetekkel korábban tájékoztatták a lapot arról, hogy a cikke hamis értesülésen alapul.

A Starlinknek nincs engedélye az Iránban való működésre, de Musk korábban ismertette, hogy a szolgáltatás ott is aktív.

Az iráni hatóságok a zavargások idején – többek között a januári, halálos áldozatokat is követelő országos tüntetések alatt – korlátozták a nyilvánosság internet-hozzáférését, aminek nyomán az amerikai kormány a The Wall Street Journal szerint több ezer Starlink-terminált csempészett az Iszlám Köztársaságba.

A teheráni vezetés szigorú ellenőrzést gyakorol az internet-hozzáférés felett, mióta az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai műveletet indított Irán ellen.

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