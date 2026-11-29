Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője elrendelte az iszlám köztársaság hírszerzési rendszerének átalakítását - közölte vasárnap Mohammed Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke miután az utóbbi években komoly hézagok mutatkoztak a teheráni vezetés biztonsági és hírszerzési apparátusában.

Az iráni házelnök Telegram-oldalán közölte, hogy a kormánynak nem szabad tovább halogatnia miniszter tartós kinevezését a szakszolgálatért felelős tárca élére, amint az alkotmányossági felügyeletet ellátó Őrök Tanácsa jóváhagyja a reformokról szóló törvényt.

Eszmail Hátib korábbi hírszerzési miniszterrel egy izraeli légicsapás végzett március 18-án és azóta nem nevezték ki az utódját.

A keményvonalas vallási vezető és politikus a néhai Ali Hamenei legfőbb vezető hivatalában dolgozott, mielőtt 2021 augusztusában átvette a polgári hírszerzés vezetését. Ali Hamenei - Modzstaba Hamenei apja - az amerikai-izraeli légicsapások február végi kezdetekor vesztette életét légicsapásban.

Azt, hogy az izraeli hírszerzés beszivárgott Iránba, olyan műveletek mutatják, mint például Mohszen Fahrizadeh atomtudós 2020-as meggyilkolása és Iszmáel Haníje, a Hamász palesztin terrorszervezet vezetőjének 2024-es megölése Teheránban. A 2025. júniusi, 12 napos háború során Iránban tartózkodó izraeli ügynökök segítettek a légvédelmi rendszerek, rakétavetők és magas rangú katonai parancsnokok elleni támadások végrehajtásában.

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