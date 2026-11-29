Az ukrán biztonsági szolgálat közlése szerint dróntámadás érte az Ufa közelében működő nurlinói olajszivattyú-állomást, több mint 1200 kilométerre az ukrán határtól. A létesítmény a nyugat-szibériai olaj európai Oroszország felé történő szállításában játszik fontos szerepet, a károk mértékéről és az esetleges szállítási fennakadásokról azonban egyelőre nincs pontos információ.

A Militarnyi beszámolója szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat más ukrán katonai egységekkel együtt hajtotta végre a műveletet.

A Transznyefty-Ural által üzemeltetett nurlinói állomás két nagy olajvezeték, az Uszty-Balik–Kurgan–Ufa–Almetyjevszk és a Nyizsnyevartovszk–Kurgan–Kujbisev útvonalának csomópontja. A Militarnyi ismertetése szerint innen Almetyjevszk és Szamara felé továbbítják a nyersolajat, amely később finomítókhoz és exportútvonalakra kerül.

A portál évi akár 90 millió tonnára teszi az állomás tervezett szállítási kapacitását.



A célpont jelentőségét az adja, hogy egy szivattyúállomás sérülése a nyersolaj továbbítását akadályozhatja, így a hatás a vezetékhálózat más pontjain is jelentkezhet. Az ukrán haderő ugyanazon az éjszakán a Szamara térségében található olajszállító és keverőállomás elleni csapásról is beszámolt, állítása szerint ott a tartályparkban tűz keletkezett. A novosahtyinszki finomítónál szintén robbanásokat és tüzet jelentettek. Ezek az ukrán fél közlései; a nurlinói károk független megerősítése az ellenőrzött forrásokban nem szerepel.

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