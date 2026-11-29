Németországban üzemanyagársapka bevezetését tervezi a gazdasági minisztérium, a tervezetről a kormány december 2-án dönthet. A plafon a benzinre és a dízelre vonatkozna 2027. január 1-jétől március végéig, mértékét pedig a versenyhatóság számolná ki a nagykereskedelmi árak alapján. A szabályokat megszegő kutakra és árazó cégekre akár több százezer eurós bírság is várhat. Az RWI gazdaságkutató intézet számításai szerint azonban az intézkedés mindössze 0,2–0,65 eurócentes hatással járt volna, mivel az árak az esetek nagy részében eleve a plafon alatt maradtak. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az olcsóbb kutak akár emelhetnék is áraikat, ami tovább csökkentené a megtakarítást.

Tárcaközi egyeztetésre küldte a német gazdasági minisztérium az üzemanyagársapka tervezetét, amelyről a kabinet december 2-án dönthet

– számolt be a Tagesschau.

A szabályozás a Super E5 és E10 benzinre, valamint a dízelre vonatkozna, és első körben 2027. január 1-jétől március végéig lenne érvényes. A plafont a versenyhatóság számítaná ki, az alapját az előző napok nagykereskedelmi árai adnák. Az autópályák mellett működő töltőállomások kimaradnának a rendszerből, a tartományok pedig eltérő ármaximumokat is meghatározhatnának. A plafon túllépéséért a kutak üzemeltetőire legfeljebb 100 ezer, az eladási árakat meghatározó vállalatokra akár 500 ezer eurós bírságot szabhatnának ki.

Az RWI a 2025-ös és a 2026. november 20-ig rendelkezésre álló adatok alapján kiszámolta, hogy

az ársapka hatása 0,2–0,65 eurócent lett volna adott időszakban.

A plafon elsősorban a napi árcsúcsokat vágná le, miközben a 2026 áprilisa óta vizsgált időszakban az árak az idő mintegy 90 százalékában eleve a kiszámolt maximum alatt voltak. A modell ráadásul változatlan árazási magatartást feltételez. Az RWI szerint elképzelhető, hogy az olcsóbb kutak a hatósági plafonhoz igazodva emelnének, ami tovább mérsékelhetné a megtakarítást.

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