Túlkapás vagy hasznos innováció a munkavégzést monitorozó szoftver?

Bár továbbra is elsősorban fizetésért, megélhetésért dolgozik az emberek többsége, a munkáltató kiválasztásánál, illetve a hosszú távú elköteleződésnél egyre többet nyomnak latba az olyan tényezők, mint az irodai környezet vagy a home office. Ezért most szeretnénk megtudni, hogy olvasóink hogyan gondolkodnak a legújabb irodatrendekről, legyen szó a home officról vagy a kutyabarát munkahelyekről. Köszönjük, ha te is segítesz ebben néhány perces kérdőívünk kitöltésével.