Amikor jött az újabb arculcsapás a lakáspiacon, reménykedhettünk valami jóban

Kettős érzések uralkodtak 2013-ban a hazai ingatlanpiacon, a kereskedelmi ingatlanoknál már egy nagyon enyhe pozitív változás érződött, míg a lakáspiacon jött az újabb arculcsapás, az új lakások száma és a kiadott építési engedélyek ugyanis több tíz százalékkal tovább csökkentek. Mindeközben elkészült a Bálna, de számos más állami beruházás is fennforgást okozott Budapest utcáin. Folytatva a 15 évre visszatekintő sorozatunkat, most a válság utáni siralmas időszak utolsó, illetve a felívelés nulladik évét, vagyis 2013-at vesszük szemügyre. Lássuk mi történt ebben az évben a hazai ingatlanoknál és a kilencedik Property Investment Forumon!

2013-ban lassan már fél évtizede mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon mikor ér véget a válság a hazai ingatlanpiacon, mikor érünk a gödör aljára, és mikor jön végre a fordulat. A fejlesztési piac még ebben az évben is éppen csak pislákolt, a kihasználatlansági mutatók az egekben voltak, míg a bérleti díjak jó mélyen, a lakáspiac pedig még mindig tudta sokkolni az embereket. Érkeztek azonban pozitív hírek is, ha még nagy tülekedésnek nem is nevezhetnénk, de egyértelműen mozgolódni kezdett a befektetési piac, illetve egyre több bérlő jelentkezett be, hogy nagyobb, vagy egy másik irodaházba szeretne beköltözni.

Miről szólt 2013-ban a PIF?

A kilencedik Property Investment Forum konferencián a városfejlesztési projektek, illetve a főváros jövőbeli tervei nagy hangsúlyt kaptak, ebben az időben kezdték el ugyanis a 3-as metró felújításának a tervezését, de lassan a végéhez közeledett a 4-es metró vonalának a megépítése is. A konferencia néhány témaköre:

Budapest 2030 - Készül a városfejlesztési stratégia

Fejlesztési lehetőségek Magyarországon - Állami beruházások

Növekedési Hitelprogram - Lehetőségek, esélyek ingatlanosoknak

A résztvevők a hazai és a régiós irodapiacok helyzetének aktuális kérdéseire is választ kerestek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az egy főre jutó irodaterületek nagysága csökken, már az sem volt ritka, hogy a bérlők 4-5 négyzetméter irodaterületet szántak egy dolgozóra. A jelenlegi helyzetet elnézve, szinte talán elképzelhetetlen volt egy ilyen felállás, most ugyanis a wellbeing és a munkavállalók elégedettsége az egyik legnagyobb kihívás a cégek számára. A bérleti díjakban stagnálást érzékeltek a résztvevők, míg a finanszírozás tekintetében elmondták, hogy 2013-ban Magyarországon Lengyelországhoz képest 150 bázisponttal drágábban lehetett forráshoz jutni. Ugyanakkor, míg nálunk 4,5 százalékos kamatot kellett akkoriban fizetni, Szerbiában 8 százalék terhelte a banki forrásokat. Az új projekteknél pedig azt lehetett látni, hogy spekulatív fejlesztésekről a többség hallani sem akart.

Nyílik az olló az irodapiacon

Megszerezni és megtartani a bérlőket 20 százalékos üresedés mellett

Befektetési trendek Magyarországon - Trófeától a C-kategóriáig

Fellendülőben a régiós piac - Milyen ingatlant keres az intézményi tőke KKE-ben?

Property Investment Forum 2013

Mi történt 2013-ban a hazai ingatlanpiacon?

Három területről mindenképpen érdemes beszélni a 2013-as évet elnézve: az egyik az állami szerepvállalás, ami meglepően nagy méreteket öltött abban az évben, a másik a bódultan, de legalább már lassan felébredő irodapiac és végül az újabb kudarcot okozó lakáspiac.

Felvillant a fény az alagút végén

Az irodaszegmenst összességében a stagnálás szóval lehetett volna legjobban jellemezni 2013-ban, azzal a megjegyzéssel, hogy a bérleti díjak továbbra is látszólag nyomás alatt voltak, a top CBD irodaházak tipikus bérleti díja 13 euró körül alakult négyzetméterenként. Az irodapiaci hozamszintek is stabilak voltak, sőt már enyhén csökkentek, a prémium irodaházak hozama 7,5 százalékra ereszkedett, vagyis pontosan oda, ahol egy évvel korábban is volt. A 2012-es körülbelül 20 ezer négyzetméteres új átadás ebben az évben már 30 ezer négyzetméterre tornázta fel magát, ami mostani szemmel nézve még mindig nevetésre adhat okot, ám az akkori időben már ennek is örültek az ingatlanpiacon. Irodaházakat és kiskereskedelmi egységeket is adtak át:

Fehér hollóként robbant, az amúgy is rendkívül magas üresedési adatokat produkáló irodapiacra a Váci Greens hatszintes irodakomplexum bruttó 16 ezer négyzetméteres első üteme.

A még 2012 decemberében átadott 17 800 négyzetméteres Green House irodaház, ebben az évben nyerte el a kilencedik Property Investment Forumon az "Év projektje" díjat, amit - ahogy minden évben - idén is kihirdetünk november 21-én, a konferencián.

Az Örs Vezér téri Árkád egy új, 20 ezer négyzetméteres szárnnyal bővült, Árkád2 néven.

Gattyán György valósította meg az azóta már bezárt, ám akkor az egyik legimpozánsabb budapesti épületrekonstrukciónak számító, az Andrássy út egyik palotájából luxusplázaként újjáéledő il Bacio di Stile fantázianevű parfümfelhőben illatozó divatáruházat.

2013 az állam éve volt

A négyévente esedékes parlamenti és önkormányzati választások előtti fél-egy év szinte mindig a legizgalmasabb időszakok közé tartozik, ami az átadásokat, avatásokat, szalagátvágásokat illeti, így volt ez 2013-ban is. Az új projektek és fejlesztések végeláthatatlan sora kötődött a kormányhoz, a fővároshoz, valamint a helyi és a kerületi önkormányzatokhoz, miközben a versenyszféra, és a magántőke befektetési és fejlesztési hajlandósága évtizedes mélypontokon tengett. Nyilvánvalóan nem ugyanolyan beruházásokat kell elképzelni, mint amilyeneket a külföldi és hazai fejlesztőcégek hoztak Magyarországra, az állami forintok jellemzően nem irodaházakban, bevásárlóközpontokban (kivétel volt a Bálna, amit bár kulturális központnak is nevezhetünk, mégis csak egy bevásárlóközpont), vagy új építésű lakóparkokban öltenek testet, hanem többnyire infrastrukturális fejlesztésekben (tömegközlekedés, út- és vasútépítés, közműhálózatok), közterek, illetve kulturális, oktatási, sport (pl. stadion) és ezekhez hasonló, papíron a közjót szolgáló, létesítmények újjáépítésében, fejlesztésében.

Bálna: 2013. november 8-án CET helyett Bálna néven adta át a tulajdonos Főváros Budapest legújabb attrakcióját. A "kultúrpláza" mintegy bruttó 30 ezer négyzetméteres, és valóban egyedi tervezésű.

Budapest Music Center: A Mátyás utcai zenei központban koncertterem, több stúdió, zenei könyvtár, információs központ, tanterem, kétszintes dzsesszklub és étterem is helyet kapott. Örömteli a projekt szempontjából, hogy végül egy olyan épület újult meg, amelyet a helyi önkormányzat le akart bontani.

Infrastruktúra és városrehabilitáció: Folyamatban volt a 4-es metró építése, a Ferenciek terének felújítása, és már készültek a Kossuth tér, illetve a teljes Steindl Imre Program (SIP) keretében megvalósuló fejlesztések tervei. Ezen kívül a Várkert Bazár megújításán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megépülésén is már dolgoztak az építőmunkások.

Újabb arculcsapás

A lakáspiacnak még kellett egy kis idő, hogy elinduljon kifelé a gödörből, 2013 első kilenc hónapjában 4077 új lakás épült Magyarországon, ami 37 százalékkal volt kevesebb, az egy évvel korábbi számoknál. A kiadott lakásépítési engedélyek sem adhattak okot az örömködésre, 5327 volt ezeknek a száma, ami 32 százalékos csökkenést jelentett a 2012. január-szeptemberi adatokhoz képest, a KSH adatai alapján. A fejlesztési és a vásárlási kedv ebben az évben még nagyon alacsonynak bizonyult, de talán már akkor is érezték a szakavatottak, hogy a következő év minden értelemben fordulatot fog hozni a hazai piac számára, méghozzá pozitívat!

Hamarosan folytatjuk cikksorozatunkat, és megnézzük, hogy a több éves borúlátás után, milyen jó dolgok történtek 2014-ben az ingatlanpiacon és a konferencián.