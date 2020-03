A logisztikai piacnak meg sem kottyan a koronavírus okozta helyzet

Kínában már újraindult az élet a vírus után, ami Európának is jó képet adhat többek között arról, hogy hogyan alakul a logsiztikai piaca egy gazdaságnak a járványhelyzet alatt, illetve utána milyen átalkulások várhatóak. Egyelőre ez az egyik olyan iparág, ami a legkevesebb negatív hatást könyvelhette el, a kihasználtsági mutatók továbbra is magasak és várhatóan 84,5%-os szinten maradnak. Bár rövid távon a gazdasági aktivitás visszaesése és a tőke korlátozott elérhetősége dominálhatja a piacot, a logisztika hosszú távon jó helyzetben van - szerepel a Prologis harmadik jelentésében.

A napokban Kínában a vírushelyzet javulása már olyan szintre ért, hogy a kormány engedélyezte az üzletek újranyitását. Ennek egyik következménye, hogy Kínában az aktivitás újbóli növekedése figyelhető meg a logisztikai ingatlanok piacán, így a kiadó raktáraknál és a bérlők saját üzletmenetében is. A piacon a gazdasági fellendülés jelei mutatkoznak, ahogy egyre többen térnek vissza a munkahelyükre.

A Prologis saját fejlesztésű ipari üzleti mutatója (Industrial Business Indicator- IBI), amely az Egyesült Államok piacán követi nyomon az ügyfelek aktivitását, lassulást jelez, ám nem olyan mértékűt, mint a 2008-as globális pénzügyi válság idején. A piac kihasználtság szintje továbbra is magasan, 84% körül mozog, kis mértékben az utóbbi négy év 85-87%-os tartománya alatt. Ez az új adat azt is jelzi, hogy az épületek továbbra is korlátozott rugalmassággal működnek, hogy szükség esetén képesek legyenek a növekedési igények kielégítésére.

A kínai helyzetből sokat tanulhatunk

Kína a járvány kitörése után újra talpra áll, ez alapján négy fő mutatót van, amelyek az elkövetkező hónapokban mind az Egyesült Államokra, mind pedig Európára érvényesek lehetnek a logisztika piac szempontjából:

1. A műveletek folytatása. A járvány alatt folytatódtak a logisztikai műveletek, kivéve ott, ahol szigorú zárolást rendelt el a kormányzat. A nyitva maradt helyszíneken a bérlők számos intézkedést hoztak az épületeken belüli biztonság érdekében. A logisztikai ingatlanok építése terén gyakoribb a késés és a projektek újraindítása is hosszabb időt vett igénybe.

2. Az e-kereskedelem újbóli felgyorsulása. A legkitartóbb működés a végfelhasználásra és városi elosztásra összpontosító ügyfeleket jellemezte, különösen az e-kereskedelem esetében. Összességében aszállítások jelentős fennakadások nélkül folytatódtak, még a munkaerő-hiány ellenére is. Ezzel szemben az autóipar kevésbé volt aktív. Ahogy azt az Egyesült Államokban és Európában is megfigyelhetjük, számosonline szegmens teljesített jól, az élelmiszerüzletekkel és az általános kiskereskedőkkel az élen.

3. A bérleti szerződések megkötése. Annak ellenére, hogy a járvány tetőzésének idején a leállások és az utazási korlátozások az ingatlanok személyes megtekintésének lehetőségeit is szűkítették, a bérbeadásitevékenység, habár lassabb ütemben, de folytatódott. Február és március folyamán a Prologis több mint fél tucat új és megújított bérleti szerződést kötött Kínában, összesen csaknem 56 000 négyzetméteren.

4. Gazdasági fellendülés. Jelentős mértékű korrekció történt januárban és februárban. A gazdaság fellendülésének jelei ugyan még korai szakaszban vannak, de már elkezdtek megmutatkozni Kínában azok után, hogy a gyárak újból megnyitottak és a városi élet is normalizálódik. Ugyanakkor a piac éber egy második COVID-19 hullám eshetőségére készülve, és a gazdasági volatilitás a közeljövőben továbbra is gyengítheti a logisztikai ingatlanok iránti keresletet.

Mire számíthatunk ezek alapján Európában?

Az amerikai és európai logisztikai ingatlanpiacokon az aktivitás mérséklődésére lehet számítani. A kínai mintával összhangban az Egyesült Államokban és Európában a gazdasági mérőszámok a piaci aktivitás erőteljes lassulását mutatják. A Prologis IBI mutatója csökkent márciusban, 60,0-ról 41,7-re. A jelenlegi szintek meghaladják a globális pénzügyi válság idején elért mélypontokat, amikor a mutató 31,1-re esett vissza 2008 novemberében.

Az ilyen mértékű volatilitás recessziót jelez, valamint azt, hogy a logisztikai ingatlanok iránti kereslet megtorpanhat vagy akár apadhat is 2020 második felében, ha nem hamarabb, veszélyeztetve ezzel a piaci üresedési ráta értékét és a bérleti díjak növekedését.

A globális pénzügyi válsághoz képest egy másik különbség az üresedés rendkívül alacsony szintje a mostani ciklusban, amely egy bizonytalan periódusba lép. Az üresedés szintje az Egyesült Államokbanjelenleg 4,6%-os, Európában pedig 4% alatt van, jelentősen elmaradva a 2007/2008-as időszakban mért 7% -os értéktől.

Mit éreznek a logisztikai szereplők?

A Prologis által végzett felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók egy kisebb része (22%) az aktivitási szintek hirtelen csökkenéséről számolt be, a terjeszthető termékek hiánya vagy a biztonsági céllal történő bezárások következtében – mindkettő hatása valószínűsíthetően átmeneti jellegű. Ezzel szemben a megkérdezettek egy nagyobb hányada (38%) nyilatkozott úgy, hogy aktivitási szintje változatlan maradt vagy növekedett. A válaszadók fennmaradó része enyhe lassulást tapasztal, amelynek nyomán óvintézkedéseket vezet be.

Az e-kereskedelem és a nagyobb készletek felhalmozása miatt egyértelműen a logisztikai piac az, amire a legpozitívabban tud hatni a jelenlegi helyzet. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a gyárleállások elhúzódása hosszabb távon ezt a szektort is negatívan érinthetik. Úgy tűnik, hogy egyelőre a pozitív (nagyobb áruforgalom és tárolási igények az élelmiszerüzletektől) és negatív hatások (leálló gyáraknak kisebb a raktározási igénye, ha nem jönnek új szállítmányok) kiegyenlítik egymást a logisztikai ingatlanok piacán.



Címlapkép forrása: Prologis