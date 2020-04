Az óceántúlon már készülnek: átalakulhat az ingatlanpiac, de nem úgy, ahogy eddig gondoltuk

Ahogyan a mindennapjaink megváltoztak, úgy alakulnak át az épületek és az otthonunk szerepe is a koronavírus okozta helyzetben. Egyszerre lett a legfőbb menedék, egy átmeneti iroda és sokaknál iskolaterem, miközben az épített környezetről alkotott gondolkodásunk is fordulatot vett: kiemelt szerepet kaptak a szabad terek, a privát szféra, a távolság, és a biztonság fizikai és egészségügyi értelemben egyaránt. A legnevesebb amerikai ingatlanfejlesztők vízióit szedte össze a Forbes, ami alapján már nem a "nagyobb", "szélesebb", "gyorsabb", "több" szavak írják le az ingatlanfejlesztők felé állított igényeket.

Eddig a nagy közösségi terek, a közösen végezhető szórakozási, sportolási lehetőségek, valamint az interaktív és digitális eszközök voltak az ingatlanfejlesztések központi elemei. Most viszont sokkal nagyobb jelentőséget kap a privát szféra, a távolság és az egészség, ilyenformán pedig a levegőtisztítás, a takarítási protokollok, a vízszűrés, vagy akár egy szálloda esetében olyan wellness részleg kiépítése, ahol orvosi szolgáltatásokat is kínálnak. A lakásokban a nappaliszerű teraszokat, a nagyobb erkélyeket és kisebb közösségi részeket is megemlítették a fejlesztők, csak úgy, mint a saját használatú liftek iránti nagyobb igényt, a várakozások alapján.

A technológiának az épületekben pedig még gyorsabban kell fejlődnie, az új divat ugyanis az érintés nélküli proptech lehet a legnagyobb amerikai fejlesztők szerint. Ez egyrészt még nagyobb automatizált működést, másrészt olyan megoldások berobbanását jelentheti, mint az optikai, vagy a hang alapú felismerés és eszközműködtetés, ezáltal nem kellene majd megfogni az ajtókilincseket és a liftekben sem kellene majd gombokat nyomogatni.

Végül a felhasznált anyagokban is nagy változásokat várnak az óceántúl hatalmas épületeiért felelős szakemberek. A higiénia miatt azok a felületek lehetnek fókuszban inkább, aminek a takarítása is könnyebb, ezáltal nagyobb biztonságban érezhetik magukat az adott irodában, lakóházban, vagy szállodában tartózkodók. Emellett az országok bezárkózása olyan anyagok felhasználását - akár az építés során - vetíti előre, amit az adott ország is probléma nélkül elő tud állítani.