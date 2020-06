Úgy fest, lenyomta a botrányokkal teli újbudai lakópark fejlesztője a civileket

Újabb fejezetéhez érkezett a 2017 óta tartó, több botránnyal is fűszerezett, a hírekben csak Buda Gardens fantázianéven futó, XI. kerületi óriás lakóprojekt, ahol a helyi civilek küzdelmének tárgya, ami elsősorban a szintterületi mutatóra és a beépítettség arányára koncentrál, nem áll nyerésre.

A Mandiner számolt be róla, főleg politikai felütéssel, miszerint a korábbi ígéret ellenére az önkormányzat nem támogatja a civileket a Buda Gardens projekt méretének (szintterületi mutató, beépítettség) csökkentésében vívott harcban.

Előzmény

2017-ben látott napvilágot a Feneketlen-tó környékén, egykori ÉMI székház helyére tervezett lakópark ötlete, amibe először cserkészvezérek által átláthatatlan módon átjátszott telekeladásról volt szó, aztán lelkes aláírásgyűjtés szerveződött (eddig 1300 név szerepel a listán), majd konkrétan változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a területre 2017 októberében, ami 2018 végéig biztosította, hogy egy kapavágás sem történhet a területen.

Most pedig újabb felvonás kezdődött, hiszen elkezdett szorítani az idő. Hogy pontosan mi lesz az ügy vége még nem tudni, de vélhetően a lakópark biztosan megépül majd.

Üzleti szempontból talán az lesz a fontosabb kérdés, természetesen a méreten túl, hogy sikerül-e a területet bevenni a rozsdaövezeti zónák közé, hogy vonatkozzon az értékesített lakásokra az 5%-os áfa. A projekt adatlapján szereplő leírás alapján erre minden esély megvan.

A projektről néhány részletet, Diószegi 37. néven, a fejlesztő oldalán találhatunk, ahol így mutatják be a helyszínt: "A fejlesztési terület jelenleg egy olyan nagy arányban beépített, elavult, ipari-, raktár- és irodai zóna, amely a bontást és tömbrehabilitációt követően a jelenlegi párszáz négyzetméterhez képest több ezer négyzetméter zöldfelületet kínál majd, legalább megötszörözve azt."

A civilek minapi levele:



„Idén februárban a befektetők jelenlétében tárgyaltunk az önkormányzat vezetésével. Ekkor a befektetők két hétre vállalták, hogy új beépítési javaslatot dolgoznak ki, és úgy tűnt, a rendelkezésre álló két hónap érdemi előrelépéshez vezethet. Ám a befektetők a rendelkezésükre álló időt felélték, csak májusban kaptuk meg terveiket, és ezzel lényegében kész helyzetet teremtettek. Így velük tovább nem kívántunk tárgyalni. Terveiket – engedményeik ellenére – még mindig túlméretezettnek tartottuk.



Bizalmunk megrendült, amikor május 19-én polgármester úr jelezte, hogy szigorú szabályozás esetén a befektető anyagi követelésekkel állhat elő, az önkormányzat pénzügyi mozgásterét viszont beszűkítették az elmúlt hónapok kormányzati intézkedései, így nem tudják tartani eredeti vállalásaikat. De érzékeltette, hogy megegyezésre szeretnének jutni velünk és az itt lakó polgárokkal, és kompromisszumos javaslatot várt, mely még elfogadható számunkra. Mi azonnal konstruktív beépítési javaslatot dolgoztunk ki (1,6 m2/m2 szintterületi mutató, 40%-os beépítettség) az építési hely olyan kijelölésével, hogy a Diószegi-park gesztenyefasorának kellő védőtávolsága legyen, továbbá a beépítés a lehető legtöbb teljes értékű zöldterületet hagyja szabadon. Még ez a javaslat is 20 ezer négyzetméter beépítését tenné lehetővé.



Polgármester úr június 17-re tárgyalást hívott össze a befektetőkkel, ahova úgy mentünk el, hogy további alkuknak nincs helye; kizárólag szakmai segítséget akartunk nyújtani a kerületvezetésnek – apparátusa támogatását erősítve. A befektetők azonban nem fogadták el javaslatainkat, jelezték, hogy 1,9 m2/m2 szintterületi mutató és 50%-os beépítettség alá nem kívánnak menni. Zárt, belsőudvaros, a telekhatárt követő keretes beépítésben gondolkoznak, mely veszélyezteti a gesztenyefasort is, és kevés összefüggő zöldterületet hagy meg. (A fák védőtávolságának megállapítására eddig semmilyen vizsgálat nem készült.)



Mozgalmunk nevében deklaráltuk, hogy a befektetői álláspont elfogadhatatlan, további engedményekre nem látunk lehetőséget, a beépítéssel száz évre eldől a terület sorsa. Kértük és kérjük az önkormányzat vezetését, a befektetői érdek érvényesítése helyett tartsák magukat a választási kampányban tett egyértelmű vállalásaikhoz! Vagy legalább ragaszkodjanak ahhoz, hogy mozgalmunk kompromisszumos javaslatait építik be a most készülő szabályozásba!”

A tervezett projekt helyszíne, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. egykori központja.