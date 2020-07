Most már tényleg beindul az óriási reptéri beruházás? - Beizzította a kormány a gyorsvasút és az új terminál építését

Kijelölte a felelős hatóságokat a kormány a repteret érintő komplex átépítési beruházásban, a teendők között szerepel:

2-es Terminál és rendeltetésszerű használatához kapcsolódó építmények alapterület növekedést eredményező bővítése, átépítése,

Földi és légi oldali fedett utasfolyosók, gyalogosjárdák építése,

Új terminálépület, fogadóépület építése

2-es Terminál útkapcsolatainak fejlesztése, átépítése, átszervezése,

Új közúti kapcsolat létesítése a meglévő vecsési kettős körforgalomnál,

Kerékpárút építés

Mivel a beruházást kiemelt üggyé is nyilvánították, sokkal hamarabb megépülhet az új, 3-as terminál és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. A másik Ferihegyet érintő, már sok-sok éve húzódó fejlesztés is szerepel a felsorolásban, ez pedig a gyorsvasút megépítése. Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk már róla, hogy a kormány uniós források bevonásával szeretné korszerűsíteni a gyorsforgalmi utat, és egy vasúti leágazást is szeretnének kiépíteni, hogy ezáltal könnyebben megközelíthető legyen a budapesti repülőtér.

A vasúttal kapcsolatban ezek a teendők jelentek meg a rendeletben:

Vasúti infrastruktúra fejlesztés (Vasúti lerakó létesítése),

Kerozin lefejtő kapacitás bővítése, Transzformátor állomás építése, Kerozinvezeték áthelyezés,

Vasúti pálya és kitérők építése,

Meglévő vasúti sínek átépítése,

Erdő igénybevétele

Ezen túl meghatározták a felelős hatóságokat és az érintett ingatlanokat a parkoló, a porta, a raktárépületek és a gurulóút építése kapcsán. Úgy tűnik, a reptér jelenlegi csökkentett forgalma ellenére is elkezdik a már belengetett komplex fejlesztéseket, amiről még jóval a járványhelyzet előtt kezdtek el értekezni az érintettek.