Létezik, hogy drágább lenne itthon a lakásbérlés, mint a szomszédos Auszriában?

Az európai országokban rendelkezésre álló bérleti díj adatokat és lakásbérlési statisztikákat összegezte a Mashroom cikke, amiből többek között kiderült, hogy itthon csupán néhány százalék a bérelt lakások aránya és a bérleti díjak magasabbak az osztrák szomszéd általános havi lakásbérleti díjainál. Nemcsak első, de többedik ránézésre is igen szokatlannak tűnnek ezek az állítások, így összefoglaltuk, hogy milyen tényezők vezethetnek az európai összehasonlító adatokban lévő torzításhoz.

A számok nem hazudnak. Vagy mégis?

Bár a megjelent cikk célja, hogy három tényező (bérelt lakások aránya, bérleti díj, jogi környezet) alapján rangsorolja és hasonlítsa az európai bérleti piacokat, így nem konkrétan Magyarország van a fókuszban, mégis rögtön szemet szúrhat bárkinek, aki itt él, valaha bérelt, vagy kiadott lakásokat, hogy igen furcsa számok kerültek a listára.

Elsőként a bérelt lakások arányával foglalkozunk, ami az ábra alapján 3,9%-ra tehető egész Magyarországon. De vajon mi ebből a reális? Az valószínűsíthető, hogy Németország megállja a helyét a lista elején, a német lakáspiac ugyanis híres a magas bérleti arányú lakáspiacáról, és az is igaz, hogy Magyarország inkább a magas saját tulajdonlású lakásarányról ismert. A 3,9% azonban jóval alacsonyabb, mint az általános vélekedés szerinti arány.

legfeljebb 90 százalék körülire tehető a saját tulajdonlás Magyarországon, de budapesten ez sokkal alacsonyabb. A statisztikai eltérés legfőbb oka az illegális és legális lakáskiadásban rejlik.



A statisztikák értelemszerűen - még egy esetleg korrigálás ellenére is - a bejelentett és hivatalos bérleti szerződéssel, esetleg közjegyzői hitelesítéssel bejegyzett ingatlanokból indulnak ki. Ezek kiadásából, a befolyt jövedelem után adókötelessége keletkezik a tulajdonosnak, amiből következik, hogy az adófizetés elkerülése az egyik oka, hogy nemzetközi összehasonlításban csekély mértékű bérleményt mutatnak az adatok.

Talán még ennél is érdekesebb a bérleti díjak kérdése, a cikk listája alapján ugyanis éppen Ausztriát előzzük meg ebben. Az átlagos havi négyzetméterenként számított bérleti díj a lista alapján! 10,5 euró havonta Budapesten. Mivel 2019-es számokról van szó, budapesti viszonylatban alacsonyabb forint/euró árfolyam mellett nem is lenne talán annyira a valóságtól elrugaszkodott ez a szám. Budapest egy kedvezőbb lokációjában egy 45 négyzetméteres lakásért (2019 júniusában 320-325 forintot kellett adni egy euróért) 2019 közepén a 155 ezer forintos bérleti díj egyáltalán nem volt kirívó.

Azóta persze sokat változott a világ, egyrészt a csökkenő bérleti díjak, másrészt az árfolyam romlása jelentősen megkeverné ezeket a statisztikákat. Az azonban ismét igaz, hogy a hivatalos bérleti szerződések (hiánya) torzított eredményeket mutat a nemzetközi összehasonlításban és aligha lehet igaz, hogy Budapesten magasabbak voltak a bérleti díjak, mint Bécsben. A felülbecslés mögött többek között az állhat, hogy a korábban látott 3,9%-os hivatalosan bejelentett kiadott lakások között több lehet a magasabb értékű, magasabb bérleti díjú. Egyfelől egy cég által bérelt lakóingatlan - ami nagyobb, vagy jobb állapotú, így drágább is - nagyobb eséllyel kerül be a hivatalos statisztikákba. Másrészt egy nagyobb értékű ingatlannak a tulajdonosai körültekintőbbek lehetnek ebből a szempontból, és a jövedelemadó megfizetése kisebb "veszteséget" jelenthet nekik, minthogy egy nem hivatalos bérlő kárt tegyen a tulajdonukban. Azaz, Bécset csak úgy tudtuk megelőzni, hogy inkább a magasabb bérleti díjú lakások kerültek be a magyar adatok közé, és nem a területet, állapotot, elhelyezkedést, bérleti díjat tekintve átlagosként leírt kiadott fővárosi lakóingatlanok.

A lakáspiacon és bármilyen más statisztikáknál is igaz, hogy érdemes azokat fenntartásokkal kezelni, mert ezek nem mindig tükrözik a valóságot, főleg, ha több országon átívelő számokról és piaci jelenségekről van szó.

