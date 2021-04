Az ingatlanos cégek és a zöld pénzügyek tökéletes szimbiózisa van kialakulóban

Alig van olyan, a jövő piacait megváltoztató témakörökről szóló felmérés a vállalatok körében, amelyben az ESG nem kerülne be a top 3 témák egyike közé - függetlenül attól, hogy melyik országban vagyunk Európában. Ez különösen igaz az ingatlanszektor szereplőinél, akik azokért az épületekért felelnek építési, fenntartási, bérlői, tulajdonosi, finanszírozási szempontból, amelyek a széndioxid-kibocsátások mintegy 40 százalékát teszik ki. De a felelfősségvállalás mellett, az ingatlanos cégek számára a relatíve könnyen elérhető zöld finanszírozások is nagy szerepet játszhatnak abban, hogy sorra jelentik be a zöld pénzügyi döntéseket ezek a szereplők, a nemzetközi és a hazai piacon egyaránt. Lássuk, hol tart a zöldülésben az ingatlanipar!