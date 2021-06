Nagy bajban az irodafejlesztők - Jön a területcsökkentések időszaka?

Az idei évtől az építőipari szereplők számára is egyre nagyobb hangsúlyt kap a szektorhoz köthető fenntarthatósági és karbonsemlegességi kötelezettségek és vállalások teljesítése. Az EU 2050-ig tűzte ki a minden szektorra kiterjedő karbonsemlegesség elérését, de ez az ambiciózus cél egyben azt is jelenti, hogy az építőipari szereplőknek már most el kell aktívan kezdeni az energiafelhasználás visszaszorítását és a kibocsátások folyamatos csökkentését. Számos pénzügyi finanszírozás is a fenntarthatósági célok teljesítéséhez kötött, ami további lépéskényszer elé állítja a szereplőket. Többek között ezekről a kérdésekről beszélt Barta Zsombor MRICS , a Greenbors Consulting Kft. alapító partnere, a HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), elnöke az Építőipar 2021 konferencián. Az előadás emellett a karbonkibocsátás csökkentésének lehetőségeit, illetve a Párizsi Klímacélok teljesítéséhez kapcsolódó ösztönzőket és eszközöket is bemutatta. A szekció záró panelbeszélgetésében pedig a pandémia szektoronkénti hatásait vitatták meg a szakértők, kiemelve az irodafejlesztésekkel kapcsolatos bizonytalan környezetet.

Építőipar és fenntarthatóság

Az építőipar nagy növekedésen megy keresztül az árak és az anyaghasználat tekintetében, ami a fenntarthatóság szempontjából már nem annyira pozitív és az egy főre jutó helyigény is folyamatosan növekszik a lakásokban. A klímaváltozásnak is hatása van az épített környezetünkre, de ez fordítva is igaz. A mostani rendszer holisztikus szempontból nem fenntartható, de szerencsére a cselekvéshez széles eszköztárral rendelkezünk az ingatlanpiacon is. Nemrég az EU is elfogadott egy új klímatörvényt, ami a 2050-es karbonsemlegességet vetíti előre, ennek egy jelentős része az építőiparra vonatkozik. Ahhoz viszont, hogy a 2050-es célt teljesítsük, folyamatos fejlődésen kell keresztül mennie a szektornak - hangsúlyozta Barta Zsombor MRICS, Greenbors Consulting Kft. alapító partner, HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), elnök.

Az új klímatörvény alapja a párizsi klímaegyezmény, ami 2050-ig 2 fokos hőmérsékletemelkedést engedne meg az ipari forradalom előtti szintekhez képest, de ha így folytatunk mindent, akkor 2050-re elérjük a 3 fokot, aminek katasztrofális következményei lesznek. Mostanra már a szabályozói oldalon is látszik a szándék és a szigorítások, de a piaci szereplők is élen járnak ebben mind Magyarországon, mind az EU-ban.

Fotó: Stiller Ákos

Az ingatlanpiacon mindez a fenntartható, ESG befektetéseken keresztül jelenik meg. Ennek érdekében jön létre az úgynevezett EU-taxonómia, egy olyan besorolási rendszer, ami a gazdasági tevékenyégeknél meghatározza, hogy mi számít fenntarthatónak. Sok szereplő a finanszírozást is ehhez a taxonómiához köti, vagyis csak akkor kap finanszírozást, ha ezen követelményrendszernek megfelel. Ez nemcsak az energiahatékonyságról szól, hanem a klímaváltozás, az anyaghasználat, a társadalmi és más fenntarthatósági dimenziók is a részét képezik.

A klímaváltozás hatásainak kockázatai egyben pénzügyi kockázatok is, fontos, hogy az ingatlanpiac szereplők feltérképezzék ezeket. Bár még nincs EU-s szinten karbonadó, de hamarosan ez az ingatlanpiacon is megjelenhet, ami a pénzügyi számokra is azonnal lefordítható lesz - tette hozzá a szakértő.

Mi lesz a fejlesztésekkel?

Különleges év áll mögöttünk, ami a piac minden szereplőjének tevékenységére hatással volt. Hogy az egyes szektorokban mit jelentett mindez, mennyire kellett újra tervezni a projekteket, mit várhatunk a lakáspiacon az alapanyag-áremelkedés tekintetében és hogy mennyire vonzók a zöld befektetések, arról Banai Ádám, monetáris politikáért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető, Magyar Nemzeti Bank moderálása mellett beszéltek a szakértők az Építőipar 2021konferencián.

Bár tavaly májusban ideiglenesen megszűnt a kereslet, végül a vakcina bejelentése után visszatértek a számok, így a tavalyi évben a korábban tervezettnek a 70 százalékát érte el nálunk a lakások iránti kereslet, de idén további emelkedést várunk. A nagyobb cégekre minden iparágban jellemző, hogy elkezdenek értékláncot építeni, ez nálunk sincs másként, a Market Csoport is megalapította 2016-ban a saját fejlesztőcégét melynek legújabb eleme a vasbetonüzem és vállalat, de egy tervezőcéget is integráltunk, sőt, nem is csak az értékláncot bővítjük, hanem elkezdjük képezni, oktatni a körülöttünk lévő szereplőket.

Tíz éve azt gondoltam, hogy fenntarthatóság terén sokkal előrébb fogunk ma tartani, mint ahol tartunk,

de az optimizmusom nem igazolódott be. Bár vannak zöld projektek, de azt a többletköltség miatt a bérlők nem fizetik ki, így talán most, az unió új szabályai által gyorsulhat be a folyamat - mondta el Dr. Schrancz Mihály, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Mi is sokat foglalkozunk az építőanyagok áremelkedésével, ha így folytatódik az áremelkedés üteme, az komoly gondot fog okozni. A finanszírozás nálunk is problémát jelentett, át kellett gondolni a tervben lévő portfóliót, de a kérdés az volt, hogy hiszünk-e abban, hogy a pandémiából fel fogunk állni. Mivel a 2008-as válság még nincs olyan messze, ezért a mostani finanszírozói beszélgetések jobban sikerültek, mint akkor. Külföldről is kaptunk korrekt ajánlatokat, de az volt az előrejelzés, hogy

jönnek a vegyes funkciójú épületek, amit a finanszírozás is követ.

A digitalizáció nagyon fontos, mert nagyon jól lekövethetővé és szervezhetővé teszi a folyamatokat - emelte ki Sokorai István, vezérigazgató, Bayer Property Zrt.

A pandémiának voltak nyertesei és vesztesei is az ingatlanpiacon, a szállodafejlesztések megakadtak, a szektor átértékelődött, így ez az egyik nagy vesztes, de az irodáknál a home office is sokkérdést felvet. Bár a bérlők egy része már visszatért az irodákba, a home office be fog épülni a mindennapokba, így a kérdés ennek területigényekre gyakorolt hatása. A pandémia egyértelmű nyertese az ipari, logisztikai szegmens, ahol 2019 után is folytadott a konjunktúra, és folytatódni is fog, hacsak a kivitelezési költségek ezt nem fogják korlátozni. A lakáspiacon is folytatódtak a fejlesztések, működik a piac, amiben a kormány keresleti oldalt erősítő intézkedései is szerepet játszottak. A finanszírozásban a bankok kockázati területei vették át az irányítást a kihelyezésekkel kapcsolatos döntések során, így a fejlesztések is megálltak, mostanra viszont már látszik az alagút vége. Mindenki a visszaépülés időtartamán gondolkodik és azon, hogy a pandémiának milyen hatásai lesznek az egyes területekre.

Az irodafejlesztés most egy bizonytalan terület, sokan gondolkodnak területcsökkentésen

és megjelent már most 60 ezer négyzetméternyi albérletkínálat, amire ugyan kereslet nincs, mert túl sok a kritérium - adatvédelmi kérdések merülnek fel stb. - de ez az új fejlesztéseknek is komoly versenyt jelenthet. A zöld épületek ma olyanok, mint 30 éve az agráriumban a bio termékek kérdése. Idővel ez is a mindennapjaink része lesz - hangsúlyozta Dr. Takács Ernő, portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes, WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök).

Fotó: Stiller Ákos

"Az Etele Plaza projektet kis mértékben szintén érintette a járvány. A pandémia előtt hamar elértük a 85 százalékos bérbeadottsági arányt, de a következő 7 százalékpont nagyon nehezen ment, mivel a kisvállalkozások közül sokan nehéz helyzetbe kerültek. A bérlők kérésére végül március helyett szeptemberre halasztottuk megnyitást, mivel az ellátási láncok akadozása miatt nem tudták volna feltölteni a készleteiket. Most viszont már az látszik, hogy összességében vissza fog pattanni a kereslet. Úgy gondolom, hogy

az Etele Plaza után legalább 5-10 évig nem lesz újabb bevásárlóközpont-fejlesztés Budapesten,

de az irodapiacon is nagy a bizonytalanság. Heti 1 nap home office még nem fog irodaterületcsökkentést okozni, de heti 2-3 nap már igen. A hotelpiac Budapesten vissza fog pattanni, mi is előkészítettünk egy hotelfejlesztést, de ez is főleg a szabadidős turizmusban, az üzleti turizmusban szintén nagy a bizonytalanság. A lakáspiac lesz a nagy sztár a következő években az 5 százalékos áfa miatt, csak ne ölje meg az építőipari áremelkedés. Az aktuális sztár pedig a logisztika, ahol még bőven van tere a kínálat növekedésének." - mondta el Tatár Tibor MRICS, vezérigazgató, Futureal.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio