Ez lehet az építőipar Szent Grálja

Napjainkban az építésgazdaság egyik legégetőbb kérdése a modernizáció és az ezzel együtt járó digitalizációs nyomás. A szakma szent grálja e tekintetben a BIM (Building Information Modelling) lehet, ami egy olyan digitális, információs teret biztosít az ágazat szereplőinek, melynek segítségével többek közt összehangoltan tudnak dolgozni ugyanazokon a projekteken. A BIM fontosságáról és annak magyarországi implementációjáról az Építőipar 2021 konferencia online szekciójában tudhattunk meg többet.

Mit üzen a BIM?

Az építőipar sok ideje viseli már az alacsony hatékonyság, az energiapazarlás és az átláthatatlanság stigmáját. Ennek okát az ágazat digitalizációs visszamaradottságában kell keresni - állítja előadásában Csaba Zsolt a Modern Építésgazdaságért Nonprofit Kft alapító-ügyvezetője és az MSZT BIM szabványosítási bizottságának elnöke. A digitalizációs lemaradás komoly nyomást gyakorol az iparágra, ami viszont egyfajta modernizációs kényszerpályára tereli az ágazatot.

Csaba Zsolt szerint azonban a modernizáció nem megy egyik napról a másikra és annak megvannak a maga feltételei:

Elengedhetetlen a magas fokú állami szerepvállalás - az államnak egyszerre kell szabályozóként, megrendelőként és támogatóként fellépnie.

Szükség van az ágazat szereplőinek széles körű összefogására, együttműködésére és koordinációjára - ebben a tekintetben a magyar közeg már eljutott oda, hogy felismerjék a közös érdekeiket.

Nélkülözhetetlen lenne egy szakmai célszervezet, ami csak erre a feladatra koncentrálna.

Valamint szükséges lenne egy hosszútávú nyilvános és lépcsőzetes terv megalkotása. Itt minden szereplő eldöntheti, hogy melyik lépcsőnél száll be, függően attól, hogy mennyire adottak a modernizáció belső feltételei.

Az ágazat modernizációja a BIM alapjain nyugszik, az út pedig BIM szabványokkal van kikövezve

- hangsúlyozta Csaba Zsolt.

Az építőipar digitalizációs problémáját a szakma szerint a BIM (épületinformáció-modellezés) hivatott megoldani, ami olyan technológiák alkalmazását jelenti, mely egyazon digitális térben (modellben) segít összehangolni a különböző ágazatok információs igényét egy adott projekt kapcsán. Az információs igények egységes kielégítése a projekt minden résztvevője számára csökkentheti a költségeket és a ráfordított időt a létesítmény teljes életciklusa alatt (a tervezéstől kezdve egészen az üzemeltetésig). Ez az információs összehangolás egyfajta kalácsszerű összefonódást eredményez az építőiparon belül és akörül, melybe így az ágazat alapvető szereplőin túl beintegrálódik az üzleti, az információs, a technológiai és a jogi-állami terület is.

Az építőipar magyarországon három éves lemaradásban van. Nem nyugathoz képest, hanem magunkhoz képest.

- húzta alá Csaba Zsolt az építőipar digitalizációját, a BIM implementálását és az arra épülő összehangolódást tekintve.

A kalácsszerű összefonódást Magyarországon nagy mértékben hátráltatja, hogy az előadó szerint még igen széles az úgynevezett BIM-olló. Csak kevesen használják magas fokon a BIM-et, miközben sokan még távol állnak annak bevezetésétől, az olló alsó szára pedig már kezdi visszahúzni a felsőt.

Mit gondol erről a szakma?

Az online szekció egy panelbeszélgetéssel folytatódott, ahol Magyarország néhány legnagyobb magasépítő, generálkivitelező és szoftverfejlesztő cége képviseltette magát, hogy megosszák a gondolataikat, élményeiket a BIM-ről és az összefonódás helyzetéről.

„Mi már az első vonal meghúzásától kezdve használjuk a BIM-et, elsősorban a generálkivitelezésben. Mi olyan BIM-es technológiát fejlesztünk, ahol a különböző szakmák együtt dolgozhatnak, akár egyazon asztalnál ülve is. Ez az alvállalkozóink tekintetében különösen érdekes akiknél megfigyeltük, hogy az újak, akiknek még idegen ez a rendszer, igénylik az iránymutatást és a tanulást - úgy gondolom, hogy ebből a szempontból kiválóak a magyar mérnökök" - osztotta meg tapasztalatait Huszár Attila, a TSPC Kft épületinformációs tervezési csoportvezetője, projektvezető építésze. Konkrét élményei kapcsán még hozzátette, hogy kezdenek összefonódni a gyártási folyamattal, aminek köszönhetően egy korábbi projektjüknél például másfél-két hónapot spóroltak meg.

„Mi egy vertikális rendszert próbálunk kialakítani a cégcsoporton belül. A BIM terjedését tekintve viszont véleményem szerint a célok megfogalmazásában van egy hatalmas hiány, probléma. Ha lehetőség van a projekt elején tisztázni a célokat, akkor egy nagyon széles palettán tudjuk alkalmazni a BIM-et, mint eszközt. A modell továbbá az elszámolást is segíti. A megrendelő nem csak egy számlát kap rajta egy összeggel, hanem csatolni lehet mellé a modellt is, hogy mi miért került annyiba amennyibe" - vélekedett Grátzer Szabolcs, a Market Építő Zrt. BIM menedzsere, tervezési osztályvezetője. Arra a kérdésre, hogy vajon adhatna-e egy impulzust a hazai színtérnek, ha valamilyen módon előírásra kerülne, kötelezővé válna a BIM, Grátzer azt felelte, hogy ez csak akkor tud jól elsülni, ha jól specifikálva vannak a konkrét elvárások, máskülönben inkább ártana egy ilyen intézkedés.

„Mi is abban a szerencsés helyzetben vagyunk, mint a Szabolcsék – olyan értéklánc részesei vagyunk, ahol a vállalkozástól az üzemeltetésig minden területen értékesíteni tudjuk a tudásunkat, bár nekünk van gyártási kapcsolatunk is. Az igazi lehetőségek akkor vannak, ha az érdekek egy kézben vannak" - számolt be gondolatairól Kelemen Csaba, a bim.GROUP Kft. ügyvezetője. Az alvállalkozókkal kapcsolatban elmondta, hogy tapasztalatai szerint vannak, akik ezt a módszert megtanulták és akik így állandó partnereikké váltak.

Ez a tervezési metódus viszont akkor fog csak elterjedni, ha megosztjuk a tudásunkat. Ha a saját pecsenyénket sütögetjük, akkor nem jutunk előrébb.

- hangsúlyozta Kelemen Csaba.

"Igenis kellenek a cégen beüli szabványok, ezek nélkül nem megyünk semmire. Egy chilei kliens a projekt elején 98%-os pontossággal meg tudja becsülni a költségeiket" - engedett betekintés a nemzetközi példákba Szövényi-Lux Miklós, a Graphisoft SE globális stratégiai kapcsolatotok igazgatója. A kötelező előírások kapcsán elmondta, hogy szintén Chilében kötelezővé tették a BIM szabványokat minden állami beruházásra 5000 m2 fölött (ISO szabványok formájában), azonban sokan nem tudtak mit kezdeni vele, mert hiányzott a technológia és az ember is.

