Döcögő a turizmus? Ugyan! - Jövőre 100 ezer új hotelszoba jöhet Európában

Bár az új vírusvariáns megjelenése által okozott bizonytalanság miatt számos éttermi és szállodai évzáró rendezvény maradt el, a budapesti szállodai szobafoglalások nyár vége óta folyamatosan javuló számait csak korlátozottan befolyásolta az omikron variáns felbukkanása – osztotta meg piaci tapasztalatait a Moore Hungary.

Az új vírusváltozatot övező bizonytalan, egymásnak gyakran ellentmondó hírek hatására számos országban – igen eltérő mértékben – ismét utazási korlátozásokat vezettek be az elmúlt hetekben, illetve jelentősen megnőtt az utazástervezéshez kapcsolódó adminisztrációs teher is. A nemzetközi összehasonlításban lazának számító magyarországi járványügyi szabályozásnak köszönhetően a szállodai szobafoglalások száma nemzetközi összehasonlításban a fővárosban nem zuhant jelentős mértékben.

„Számos külföldi vendégeket fogadó budapesti szálloda menedzsmentje számol be arról, hogy a szobafoglalási mutatók augusztus óta folyamatosan javuló trendje decemberben sem akadt el, a kedvező foglaltsághoz pedig rendszerint megfelelő szoba-átlagár is társul” – számolt be a piaci tapasztalatokról Takács Márton, a Moore Hungary hotel és turizmus tanácsadási üzletágának vezetője.

Európa immár a világátlag felett

Idén tavaszig az európai országok gyakran gyökeresen eltérő és nehezen átlátható korlátozási intézkedései az egész földrész hotelpiaci teljesítményére erősen rányomta a bélyegét. Az európai szállodák átlagos kapacitáskihasználtsága rendre elmaradt a globális hotelpiaci átlagtól, ugyanakkor a 2021 áprilisától tapasztalható fokozatos nyitás robbanásszerű növekedési ütemet eredményezett,

melynek nyomán az európai hotelpiac immár hónapok óta a világátlag felett teljesít 60 százalék körüli értékkel.

Történelmi csúcs jöhet Európában a hotelberuházások terén

Az európai hotelingatlan-befektetések átadási céldátumai a projektek nagy részében csúszást szenvedtek a covid-időszak során, ugyanakkor az 2022-2025 közé várt szállodanyitások teljes száma a vártnál kevésbé csökkent, ami együttesen azt eredményezheti, hogy a következő három évben történelmi csúcsot dönthet a frissen piacra kerülő új hotelszobák száma.

A nemzetközi beruházási volumeneket követő adatcégek jelentései szerint csak a következő évben Európában (Oroszországot is beleértve) mintegy 100 000 új hotelszoba kerül átadásra.

A legnagyobb volument az Egyesült Királyságban és Németországban vetítik előre, ezeket az országokat Spanyolország, Lengyelország és Oroszország követi a hotelberuházási aktivitásban.

„A jelentős kínálatibővülés várhatóan lassíthatja az átlagos kihasználtsági mutatók jelenlegi dinamikus növekedési ütemét, ugyanakkor a kínálatban megjelenő jobb minőség, valamint az ESG „zöld szempontokat” is előtérbe helyező új beruházások erős jelenléte mindenképpen pozitív piaci jelenség” – tette hozzá a Moore Hungary szakértője.

