Tök jó a zöld hitel, csak nem lehet épülő új lakásra felvenni

Egy barátom zöldhitel-felvétel során tapasztalt vívódását látva született meg a cikkötlet, hogy jobban utánajárjak annak, hogy miért ilyen bonyolult új lakás vásárlására igényelni, a jelenlegi piaci hitelkamatnál jóval kedvezőbb 2-2,5%-kal elérhető zöld hitelterméket. A cikk célja alapvetően az volt, hogy összegezzem a bankoknál elérhető lehetőségeket és a különbségeket az új lakás vásárlására, vagy egy új ház építésére felvett zöld hitelnél. Már látom, hogy az összegzés útmutatásnak jóval kevésbé használható, viszont rámutat valami másra: az összegyűjtött információk, a bankokkal folytatott megannyi telefonbeszélgetés egyik legfőbb tanulsága az lett, hogy hatalmas nagy káosz lengi körbe a zöld hitelt, és valahogy a banki elvárások, a fejlesztői érdekek, az újlakás-piac fizikai adottságai és a vásárlók lehetőségei nem érnek össze.

Nem minden aranyzöld, ami fénylik

Kedvező 2-2,5%-os hitelkamat, 70 milliós összeghatár új lakás vásárlásra, vagy építésre, BB (és azon belül még valamivel szigorúbb, évente max 90 kWh primerenergia igény/m2) energetikai követelmények. Minden annyira egyértelműnek tűnt elsőre. A cikkötletet adó barátom az előzetes zöldhitel-kalkulátorok segítségével megállapította, hogy egyedül, CSOK és minden egyéb olyan támogatás nélkül, amit csak sok-sok gyerek után lehet felvenni, 45 millió forintos összeghatárig kereshet magának új lakást Budapest nem is legbelső, de nem is a külső kerületeinek egyikében. Tekintve a budapesti négyzetméterárakat, egy most épülő projektekben ez maximum egy másfél szobás lakásra volt elegendő összeg. A lakást ki is választotta, a 40 négyzetméteres új otthon várhatóan egy év múlva fog elkészülni. A fejlesztőtől pedig megkapta a legalapvetőbb infókat, hogy melyek az első lépések a szerződéskötéshez.

Itt fontos megjegyezni, hogy a már kész új lakások és az egy év múlva elkészülők között, nem pár milliós, hanem akár 10 millió forintos különbségek is lehetnek, úgyhogy bár egyszerűbb volna egy kész lakásba beköltözni, a pénzügyi lehetőségek nem minden esetben engedik ezt meg. A másik probléma pedig, hogy kevés jó adottságú, elhelyezkedésű, még nem megvett, de már elkészült új lakás van.

Akinek viszonylag fix munkaideje van, az nehezebben járja körbe a város kb. 10 bankját, hogy személyesen kérjen infót, így marad a telefonos ügyfélszolgálat. Sok-sok telefonhívás után a kedves barátom rájött, hogy a fejlesztő által említett "előzetes adásvételi szerződés" szinte minden banknál tiltólistás, még a kezdeteknél sem fogadják be.

Ezen a ponton kapcsolódtam be én is a kutatásba és kerestem meg a bankok telefonos ügyfélszolgálatát, az olyan kérdésekkel, mint:

Előzetes szerződést elfogadnak?

Ha az ügylet elindításához befogadják az előszerződést, akkor utána hány napom van megkötni az eladóval a végleges adásvételit?

Tulajdonjog fenntartással kötött végleges adásvételit befogad a bank?

Építkezésnél telekre fel lehet venni a hitelt (az MNB kiírásában szerepel az is, hogy építkezés esetén telekvásárlásra is fel lehet venni)?

Mindegy, hogy én vagy egy generálkivitelező építi a házam?

Hogyan történik a szakaszos folyósítás új ház építésénél?

A bankok válaszai előtt szeretném felhívni néhány nagy akadályra buktatóra a figyelmet. Ezek azok a problémák, amik jól szemléltetik, hogy a banki elvárások és a fejlesztők érdekei, valamint az újlakás-piac azon adottsága, hogy évekig tart egy építkezés, valahogy nem tudnak találkozni.

Előszerződés vs végleges adásvételi szerződés: a jogi különbségeket nem részletezve, azoknál a projekteknél, ahol még nincs majdnem kész a lakás, többnyire előszerződést írnak csak a fejlesztők a saját védelmük érdekében, a bankok viszont egészen egyszerűen nem kötnek hitelszerződést végleges adásvételi nélkül. De ha kötnének is, akkor sem lennénk sokkal előrébb, mert az MNB-től való zöld hitel lehívásához viszont biztosan kell a végleges adásvételi. (mi ezzel a baj? lásd 3. pont) Van egy úgynevezett tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerződés, amit csak néhány bank fogad el, ennek a formának az egyik lényeges eleme, hogy a vevő csak akkor kerül rá a tulajdoni lapra, mint tulajdonos, amikor már a bank folyósította az összeget az eladónak, és ennek a folyamatnak nincs 6 hónapos időkorlátja, úgy mint a függőben tartással létrejött szerződésnek. Nem tudni, hogy mikor fogy el a zöld hitel kerete. Az egyelőre 200 milliárd forintos hitelkeret ugyan még nem közelít a végéhez, de nem egyértelmű, hogy mikor jön el ez a pont. Az egyik hitelügyintézőtől kapott információ alapján (erre csak egy ügyintézőtől kaptam információt, minden banknál más lehet a a gyakorlat), amikor a hitelszerződés létrejön, akkor még nem tudják ezt a zöld hitelt "lefoglalni" a hiteligénylő számára. Az elfogyó hitelkeret problémája azért súlyos, mert ha a fejlesztő hajlandó is végleges adásvételit kötni, akkor is, ha egy év múlva készül el a lakás, akkor semmi nem garantálná, hogy a folyósítás pillanatában lesz-e zöld hitel, másrészt nem tudni előre, hogy egy év múlva hány százalék lesz az éppen aktuális piaci kamat. Vagyis megkötjük a szerződést, és amikor már kész a lakás és megvan a használatbavételi engedély, illetve a tulajdonos a vevő lesz, amit a földhivatal is visszaigazol, akkor tudjuk benyújtani a kérelmet a hitelösszeg folyósítására a banknál, aki akkor hívja le az MNB-től a zöld hitelt. Ha időközben elfogyott a keret, akkor az éppen aktuális piaci kamatra - ami jelenleg már 5% felett van - módosul a hitelszerződés. Ez elég nagy rizikónak tűnik, de ismét hangsúlyozom, hogy ez egy bank információja, és más gyakorlatok is biztosan vannak, főleg mondjuk egy építkezésnél, ahol szakaszosan történik a kifizetés. Egy másik bank információi alapján nem történhet olyan, hogy a hitelszerződés megkötése után, elfogy a zöld hitelkeret, akár új lakás vásárlásáról, akár építkezésről van szó.

Melyik bank, mit ajánl?

Minden ügyfélszolgálaton nagyon segítőkészek voltak, viszont egyértelmű, hogy kevés információt tudnak csak adni. Ugyanazon bank többszöri hívásánál volt, hogy egymásnak teljesen ellentmondó információval láttak el (telekre felvehető a zöld hitel? - "igen", egy nappal később már nem volt a válasz) így mindenkinek, aki biztos információkat szeretne, érdemes a bankfiókot meglátogatni, és egy olyan ügyintézővel személyesen beszélni, aki már készített elő jobb esetben zöld hiteligénylést is.

Kérünk tehát mindenkit, hogy fenntartással kezelje ezeket az információkat. Arra jó lehet az alábbi gyűjtés, hogy bemutassa, hogy mi mindenre érdemes figyelni, vagy, hogy házépítés esetén melyik bankot felesleges keresni, nem mindegyiknek van ugyanis erre terméke.

Raiffeisen: azon kevés bankok egyike, amely elfogadja az előszerződést kezdetben (amennyiben nincs mellette CSOK is), így az előzetes hitelbírálat meg tud történni. A hitelszerződéshez és a hitelkeret lehívásához viszont kell a végleges adásvételi. Ezzel körülbelül 2-3 hónapot lehet nyerni, vagyis ha a projekt tervezetten két hónap múlva megkapja a használatbavételi engedélyt, akkor elvileg működhet a hitelkérelem. Általában 20%-os önerőt kérnek egy budapesti lakás esetén. Nincs építési zöld hitelük, vagyis csak vásárlásra lehet náluk igényelni, építésre nem.

Budapest Bank: előszerződést nem fogadnak el, kizárólag végleges adásvételi szerződést és a használatbavételi engedély megérkezésekor folyósítják a hitelösszeget a fejlesztőnek. A tulajdonjog fenntartással kötött szerződést (ami még megtűrt kategória lehet a fejlesztőknél az előszerződés helyett) elvileg elfogadják. Az önerő 20% a legtöbb budapesti kerületben, az V., VI., VII., VIII. kerületekben viszont inkább 30%. Adnak építkezésre zöld hitelt, telekre viszont nem felvehető. Az építkezés esetén az előzetesen benyújtott tervek alapján készítenek egy becslést az új ház várható értékéről (ezt minden bank így csinálja), ennek a megbecsült összegnek a 80%-át finanszírozzák. A folyósítás 2-3 részletben történik, helyszíni felmérés alapján, amikor az adott készültséget eléri a ház. Generálkivitelezővel, illetve több vállalkozóval is (ebben az esetben viszont az 5% áfa elúszik, mert nem egy generálos adja el nekünk a házat, helyette viszont visszaigényelhető a számlák után maximum 5 millió forint áfatartalom) építtethető a ház, de a "saját kezű építést" nem fogadják el (vagyis nincs értelme elhívni a haverokat téglát rakni a szomszéd bácsi utasítása alapján).

OTP: előszerződést nem fogadnak be, kizárólag végleges adásvételit. A nehézkes hitelkötési folyamatok miatt viszont már látják ők is, hogy egyre több fejlesztő hajlandó bizonyos kikötések mellett végleges szerződést írni, de ez is csak olyan projektnél lehet jó, ami nagyon maximum 6 hónap múlva már elkészül. A tulajdonjog fenntartással kötött végleges szerződést még könnyebben is elfogadják. Építkezés esetén zöld hitelt nem adnak telekvásárlásra, csak CSOK-kal együtt lehet arra is felvenni hitelt. Az épület 80%-át finanszírozzák, az első részletben az összeg 50-70%-át folyósítják, ha a terepszemlén mindent rendben találtak.

CIB: nem fogadnak el előszerződést és a tulajdonjog fenntartásával kötött adásvételit is kivezették a lehetséges szerződési struktúrák közül, helyette a függőben tartással történő tulajdonjogra alapozzák a hitelszerződést, ami 6 hónapos ügyintézési időt enged. Az önerő inkább 30%, minimum 600 ezer forintos havi nettó összjövedelem (ha többen veszik fel a zöld hitelt) esetén 20% is elég. Nincs építésre zöld hitelük egyelőre. A CIB Banknál tájékoztattak arról, hogy csak a folyósítás igénylése esetén (aminek feltétele a használatbavételi engedély) történik a zöld hitel lehívása a központi banktól. Vagyis minél több idő telik el a hitelszerződés megkötése és a használatbavételi engedély megkapása között, annál nagyobb a rizikó, hogy elfogy a keretösszeg.

K&H: az igénylés benyújtásához elég az előszerződés, de a hitelszerződésre csak a végleges adásvétel jó. Elvileg elfogadják tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerződést. A minimális önerő vásárlás és építés esetén is általában 20%. Építkezés esetén 2 év áll rendelkezésre (plusz valamennyi hosszabbítást lehet kérelmezni) hogy elkészüljön a ház, és amint beépült az önerő, azután kezdik el nézni a ház készültségi fokát. 2-3 szakasznál történik terepszemle, ezek után folyósítanak. Nagyon fontos, hogy vezetve legyen az e-napló. A telefonban ugyan azt az információt kaptam, hogy saját kezűleg is lehet építeni, de ekkor is vezetni kell az e-naplót, ami további kérdéseket vet fel, például, hogy mint magánszemély hogy kerülhetek be két napos téglapakolással az e-naplóba.

Gránit Bank: előszerződést elfogadnak a hitelfolyamat elindításához, ha nincs mellette CSOK. Így körülbelül 3 hónapot lehet nyerni, de utána a hitelszerződéshez a végleges adásvételi kell. Tulajdonjog fenntartással kötött szerződést elvileg nem fogadnak el. Az önerő minimum 20%, építkezés esetén inkább 25%. Építkezésre lehet zöld hitelt igényelni, generálkivitelező, vagy több vállalkozót megbízva is elfogadják az építkezési folyamatot, és lehet telekre is igényelni a zöld hitelt, de maximum a hitelösszeg 50%-áig. A zöld hitel rendelkezésre tartása építkezés esetén 3 év, ennyi idő alatt kell befejezni a házat, és ennyi idő alatt kell, hogy az utolsó részösszeget is lehívják.

Erste: végleges szerződést fogad csak el, de a tulajdonjog fenntartásával kötött végleges szerződés működőképes. Az önerő általában minimum 20%. Építkezésre is adnak zöld hitelt, akár generálkivitelező, akár több vállalkozó és saját magunk is építhetjük a házat elvileg. A szakaszos folyósítás a ház készültségi foka alapján történik, és általában 4-5 szakasz szokott lenni, ami 4-5 helyszíni felmérést jelent, de ez hitelenként változhat. Telekvásárlásra nem kérhető zöld hitel.

MKB: alapesetben az előszerződést nem fogadják, a tulajdonjog fenntartással kötött végleges adásvételit viszont igen. Az önerő minimum 20%.Telefonban azt az információt kaptam, hogy építés estén viszont elfogadják a generálkivitelezővel kötött előszerződést (ennek a formája kissé zavaros elsőre), illetve fontos, hogy a generálkivitelezővel kötött szerződésben benne legyen, hogy mikorra várható az építkezés befejezése. Telekvásárlásra ők sem adnak zöld hitelt. Azt viszont megtudtam, hogy az MKB a hitelszerződés létrejöttekor "lefoglalja" az igényelt zöld keretet, így nem történhet meg az, hogy az építkezés közben, vagy a lakás átadására már a megigényelt hitelünk elfogy.

Összegzés: kell végleges adásvételi szerződés, legalább az a fajta, amit tulajdonjog fenntartással kötnek meg. Építkezés esetén telekvásárlásra csak a Gránit Bank fogad be hiteligénylést, illetve az e-napló vezetése is a legtöbb banknál alapelvárás.

Van egy jó hírünk

A jó hír az, hogy piaci információink alapján vannak olyan fejlesztők, akik egyes bankokkal tárgyalnak arról, hogy hogyan lehetne egy mindenki számára megfelelő keretű szerződést létrehozni. Olyat, amit elfogad a bank, a fejlesztő is belemegy és le is lehet vele hívni a zöld hitelt. Ez végleges szerződési forma, viszont jó jel, hiszen látszik, hogy a fejlesztők is találkoztak a problémával és szeretnének megoldást találni rá.

A kutatásnak még nincs vége, a következő körben végigjárjuk néhány ingatlanfejlesztő álláspontját is a zöld hitelek kapcsán, illetve a zöld keret lehívásának pontos gyakorlata is érdekes kérdés lehet az egyes bankoknál, vagy például az, hogy az építtetőknek kell-e tartania attól, hogy az építkezés közepén elfogyna a zöld keretük.

Más tapasztalatok is jól jöhetnek

Ráadásként, hogy ne tűnjön teljesen szubjektív véleménynek a zöld hiteles helyzet leírása, a hitelnyújtási tapasztalatról megkérdeztük a Duna House hiteltanácsadóit, akik nevében Benedikt Károly, a DH marketing és PR vezetője foglalt össze néhány szempontot:

Előszerződést elfogadnak a bankok vagy csak végleges adásvételit?

"Amennyiben további állami támogatás nem kapcsolódik hozzá (pl. CSOK, kamattámogatott kölcsön, adó-visszatérítési támogatás), néhány bank a hitelbírálatot előszerződéssel elvégzi, a kölcsönszerződés aláírására azonban csak a végleges adásvételi szerződés benyújtását követően van mód. Az adásvételek során szélesebb körben alkalmazott, úgynevezett függőben tartással történő tulajdonjog szerzése esetén a földhivatali, jogszabályi korlát fő szabálya 6 hónap. Ezen időn belül kellene felépülnie és a használatbavételi engedélyt megkapnia az épülő társasháznak, amely bizonyos eljárással, akár újabb 6 hónappal meghosszabbítható. Ha ez az időtáv sem elegendő, akkor a tulajdonjog fenntartásával is köthető végleges adásvételi szerződés, amelynek nincs időbeli megvalósulási korlátja, azonban ezt a szerződési módot csak néhány bank fogadja el. A banki kölcsönszerződés megkötését követően a zöld hitel akár 3 évig is lehívható, így a később elkészülő társasházak esetén, már az első egyeztetéseknél érdemes tisztázni, hogy az eladó fél a tulajdonjog fenntartással történő adásvételi szerződéskötésben partner-e."

Van olyan bank, aminél elfogadnak önerőként egy meglévő telket házépítés esetén?

"Fontos, hogy a telek értéke és az építési költségvetés összege nem minden esetben jelenti az ingatlan jövőbeli várható értékét. A jelenlegi szabályok szerint – további fedezet bevonása nélkül – a bank által elfogadott ingatlanérték maximum 80%-áig nyújtható bármilyen jelzáloghitel, így zöldhitel is. Építkezés esetén biztosíthatja a minimálisan szükséges 20%-os önerő egy részét, vagy akár egészét az igénylők tulajdonában lévő, az építkezésnek helyet adó telek, amennyiben az jelentős értéket képvisel. Ugyanakkor jelenleg nem egységes a bankok gyakorlata abban, hogy saját önerőből elért készültség nélkül folyósítanak-e zöld hitelt." (a telefonon megkérdezett bankok ügyintézői által adott információk alapján nem fogadják el a telek értékének egy részét sem önerőnek - a szerk.)

Vannak egyéb jellegzetes kizárások?

+Pénzintézetenként eltérő, hogy a még csak tervezőasztalon létező projektek, vagy még építés alatt álló társasházi lakások, illetve családi házak esetén elvégzik-e a hitelbírálatot. Több bank is biztosítja ilyen esetben is a hitelbírálatot, a pénzintézetek egy része azonban nem nyújt erre lehetőséget és csak használatbavételi engedéllyel rendelkező lakások esetén fogadják be a hitelkérelmet.

Eltérő a bankok gyakorlata abban is, hogy egy társasházi lakás vásárlásakor milyen feltételek teljesülése esetén folyósítják a lakáshitelt, így a zöld hitelt is. Egy társasház teljes jogi rendezettsége a társasházi albetétek bejegyzésével fejeződik be, aminek következtében minden egyes lakásnak külön-külön helyrajzi száma, ezáltal saját tulajdoni lapja lesz. A birtokba adás azonban jellemzően a végleges használatbavételi engedély feltételeként kerül meghatározásra, ez pedig azt jelenti, hogy azok a vásárlók hamarabb költözhetnek be az új lakásukba, akik ki tudják fizetni a vételárat már a társasház bejegyzése előtt. A támogatásokból és hitelből történő vásárlók csupán néhány bank esetében tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mert többségében a társasházi albetétek bejegyzéséhez kötik a folyósítást a pénzintézetek. Utóbbi azonban több hónapot is igénybe vehet a végleges használatbavételi engedélyt követően, így akik számára elsődleges a minél korábbi költözés, azoknak érdemes erre a részletre kiemelten figyelni."

