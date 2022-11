Neves elismerést kapott a látványos budai irodaház

Portfolio 2022. november 08. 11:40

WELL Platina minősítést kapott az Őrmezőn, álló Budapest ONE már átadott első üteme. Az irodaház Magyarországon elsőként felelt meg az International Well Building Institute (IWBI) legszigorúbb elvárásainak, amit nemzetközi szakértők helyszíni vizsgálatai is igazoltak. A WELL Building Standard™ világszerte az emberek egészségét és közérzetét javító tereket értékeli és ismeri el.