Ezek lesznek 2023 legmagasabb felhőkarcolói (képek)

Időről időre beszámolunk a világban zajló különleges, vagy látványos építkezésekről, épületekről. Most a B1M cikke alapján a várhatóan 2023-ban átadásra kerülő legmagasabb felhőkarcolókat szedtük össze. Az épülő toronyházak listájában csak kisebb változások történtek, Kína évtizedek óta tartó egyeduralma meggyengülni látszik, de az öt legmagasabb épületből három idén is a távoli keleti országban kerül átadásra.

5. Ciel Tower, Egyesült Arab Emírségek - 356 méter

A Dubaiban található Ciel Tower elkészültekor a világ legmagasabb hotele lesz. A 82 emeletes épület több, mint 1000 szobával és lakosztállyal várja majd a turistákat. Az épület minden luxuskiegészítővel rendelkezik, a tetőteraszon például feszített víztükrű medence fogadja a pihenni vágyókat.

A Ciel Tower látványterve, forrás: NORR Group Consultants International Limited

4. Hengfeng Guiyang Center Tower 1, Kína - 373 méter

A Hengfeng Guiyang Centerben nem is egy, hanem egyből 5 torony kapott helyet. Ám ezek közül csak a legmagasabb, a 373 méteres Tower 1 fért fel listánkra. Az épületben lakások, irodák és kereskedelmi ingatlanok is helyet kaptak.

A Hengfeng Guiyang Center, forrás: Zhubo Design

3. Iconic Tower, Egyiptom - 393 méter

A hamarosan elkészülő Iconic Towerről már korábban is írtunk. Az épület 393 méterével az afrikai kontinens legmagasabb épülete és első "szupermagas" felhőkarcolója lesz. A toronyban elsősorban irodák kapnak majd helyet.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 28. Képeken Afrika legújabb és legmagasabb felhőkarcolója

Az Iconic Tower, forrás: Xinhuanet.com

2. Greenland Shandong International Financial Center, Kína - 428 méter

A többek között a Burdzs Kalifát és a One World Trade Centert is tervező Skidmore, Owings and Merrill felel ezért a 428 méteres kínai felhőkarcolóért. Az eredetileg 2022-re tervezett torony elkészültekor Jinan’s legmagasabb épülete lesz.

A Greenland Shandong International Financial Center, forrás: Skidmore, Owings and Merrill

1. Wuhan Greenland Center, Kína - 475 méter

Az eredetileg 636 méteresre tervezett felhőkarcoló végül 11 évvel az építkezés megkezdése után kerülhet átadásra. Végül légtér korlátozások miatt jelentős átalakításon esett át az épület, és 161 métert veszített eredeti magasságából. A 475 méter azonban így is elég volt ahhoz, hogy a legmagasabb 2023-ban átadásra kerülő épület legyen.

Wuhan Greenland Center, forrás: Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Címlapkép: Getty Images