Kitart a lendület, vagy érkezik az árcsökkenés? - Ingatag lábon állnak az újépítésű lakások

Az elmúlt hónapokban egyértelmű lassulást figyelhettünk meg az ingatlanpiacon. Jelentősen csökkent a tranzakciószám, és a fejlesztők, valamint a finanszírozók is óvatosabbá váltak. Számottevő árcsökkenést ugyan még nem láthattunk a lakáspiacon, de a kereslet csökkenése miatt elképzelhető, hogy drasztikus megoldásokhoz kell nyúlnia az értékesítőknek. Az elmúlt hetekben több nagy fejlesztőtől is láthattunk újépítésű lakásokra vonatkozó különleges kedvezményeket. Mi lesz az újépítésű ingatlanokkal, ha folytatódik a piac lassulása, elég lesz akciókat hirdetni, vagy komolyabb eszközökre lesz szükség? Várhatunk árcsökkenést? Ezeket a kérdéseket most az ingatlanpiac szakértőinek tettük fel.

Kiss Gábor a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy korábban az egész lakáspiacot egy egészként értékelték, a közelmúltban történt változások miatt azonban különböző pozíciók alakultak ki az egyes alpiacokon, így indokolt külön vizsgálni az újépítésűek piacát is. Az igazgató röviden összefoglalta, mire számíthatunk lakásárakkal kapcsolatban: "a korszerű újépítésű lakások értékállósága megalapozza, hogy az árak nominális értékben biztosan nem fognak csökkenni, sokkal valószínűbb, hogy pár hónapos oldalazó piacot követően az inflációtól elmaradó mértékű áremelkedés fog folytatódni." Kiss Gábor Metrodom Kivitelező Kft., ügyvezető igazgató Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s Tovább … Tovább Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása s A szakember szerint lakáspiaci trendet a lakásvásárlók jövőbe vetett hite határozza meg, amire az alábbi tényezőkből lehet előrejelzést tenni: GDP : az előrejelzések szerint 2022-ben összeségében 4% körüli a növekedés és 2023 átlagában is pozitív marad az érték. Ez összeségében pozitív irányba mutat .

: az előrejelzések szerint 2022-ben összeségében és 2023 átlagában is pozitív marad az érték. Ez összeségében . Infláció : a szeptemberben előre jelzett 20%-os maximum értéket jelentősen túllépjük. Ha 2023 folyamán sikerül egy közepesen meredek csökkenési pályára állni az nagy segítség lenne. Összességében az inflációs hatás jelenleg negatív irányba mutat.

: a szeptemberben előre jelzett 20%-os maximum értéket jelentősen túllépjük. Ha 2023 folyamán sikerül egy közepesen meredek csökkenési pályára állni az nagy segítség lenne. Összességében az inflációs hatás jelenleg negatív irányba mutat. Munkanélküliség : továbbra is kedvezően alacsony 4% körüli értéken van, amiben nem várható változás, így ez kedvező adat .

: továbbra is kedvezően alacsony van, amiben nem várható változás, így ez . Hitelezési folyamatok a háztartási szegmensben : drámai csökkenés van, a lakáshitelpiac gyakorlatilag kiszárad 2023-ra. Ha lesz a kormány által biztosított kamattámogatott lakáshitel, akkor az egy jelentős, kedvező fordulatot hozhat a lakáspiacon. Ma ez a tényező (még) negatív irányba mutat .

: van, a lakáshitelpiac gyakorlatilag kiszárad 2023-ra. Ha lesz a kormány által biztosított kamattámogatott lakáshitel, akkor az egy jelentős, kedvező fordulatot hozhat a lakáspiacon. Ma ez a tényező (még) . Európai gáz ár : az áram árára és ezen keresztül a gazdaság egészére döntő nagy hatása van. Nagyon hektikus időszak után bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt 3 hónapban a csúcsokhoz képest egy elfogadható moderált ár sávban mozog a tőzsdei gáz ár 100-150 euró között, ami az eredeti olcsó árhoz képest magasabb szinten van, de kiszámítható, kifizethető és a legfontosabb, hogy tervezhető mértékű. Ez egyértelműen pozitív fordulat.

: az áram árára és ezen keresztül a gazdaság egészére döntő nagy hatása van. Nagyon hektikus időszak után bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt 3 hónapban a csúcsokhoz képest egy elfogadható moderált ár sávban mozog a tőzsdei gáz ár 100-150 euró között, ami az eredeti olcsó árhoz képest magasabb szinten van, de kiszámítható, kifizethető és a legfontosabb, hogy tervezhető mértékű. Ez egyértelműen pozitív fordulat. Euró árfolyam: a 360-as árhoz képest a mostani 10-15%-os gyengülés kedvezőtlen hatása már a termékek árába beépült, az inflációt ezen keresztül nagy mértékben importáltuk. A mostani 400-420 közötti sáv tartása hosszabb távon valószínűsíthető, így elmúlt a kedvezőtlen hatás. A fenti 6 tényező közül 4 inkább pozitív irányba mutat, ami Kiss Gábor szerint azt jelzi, hogy a nehezebb idők után 2023 őszétől egy újabb emelkedő ingatlanpiaci ciklus veheti kezdetét. Vincze Edit, az Otthon Centrum Investment Solutions ügyvezetője úgy látja, a keresleti oldalon jelentős visszaesés jellemezte az elmúlt hónapokat, a fejlesztők pedig gyakran nem elég felkészültek, hogy választ adjanak a nehézségekre. A kedvezőtlen gazdasági tényezők mellett a fejlesztőknek a vásárlói várakozásokkal is fel kell venniük a harcot, a szakember szerint ugyanis sokan vannak akik vásárolni terveznek mégis kivárnak, hiszen jelentős árcsökkenésre számítanak. "Mindezek ellenére szerencsére nincs fejlesztői pánik és nem is számítunk erre 2023-ban sem. A tőkerős, stabil piaci szereplők terveznek, építenek és kivárnak" - monda Vincze Edit. Vincze Edit OC Investment Solutions, ügyvezető Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere Tovább … Tovább Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője egyetértett abban, hogy nehéz év elé nézhetnek a fejlesztők, hiszen a finanszírozási oldalon is jelentős lassulás volt tapasztalható az elmúlt időszakban. "A pénz időértéke jelentősen felértékelődött a jelenlegi piaci körülmények között, ami nyomon követhető a finanszírozási struktúrák nagymértékű átalakításában is. Míg korábban általánosan elterjedtnek a 10-90 vagy 20-80 százalékos fizetési ütemezés számított, az év végén egyre több fejlesztő kezdett el magasabb arányú előlegeket megkövetelni vásárlóitól. Az euróban történő vételár törlesztés lehetősége is megjelent a piacon, az árfolyam bizonytalansága és a külföldi vásárlók miatt a jövőben akár nagyobb szerepet is kaphat" - mondta az elemző. "Arra számítunk, hogy elsősorban a nagyobb, és stabil háttérrel rendelkező fejlesztők dönthetnek a beruházások megkezdése mellett, különösen, ha a már meglévő apparátusukat nem kívánják erőteljesen leépíteni. A kisebb, kevésbé tőkeerős fejlesztők viszont nehéz helyzetbe kerülnek az alacsony kereslet és a növekvő finanszírozási költségek hatására, így akár több projekt visszavonására is sor kerülhet. Mindezek alapján a piac tovább koncentrálódhat" - nyilatkozott a piac jövőjéről az Eltinga munkatársa. Sápi Zoltán Eltinga, elemző Sápi Zoltán elemző közgazdász, geográfus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, gyakornoki éveit az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpontnál és az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézeténél töl Tovább … Tovább Sápi Zoltán elemző közgazdász, geográfus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, gyakornoki éveit az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpontnál és az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézeténél töl Sápi Zoltán szerint a kínálat csökkenése mellett a megemelkedett kamatoknak és az előrejelzett reálbér-csökkenésnek köszönhetően egész évben visszafogott maradhat keresleti oldal is. "Véleményünk szerint a mérsékelt kereslet a kamatok ismételt csökkenéséig megmaradhat. De természetesen értékesítések lesznek, hiszen még a 2008-ban kezdődött gazdasági válság mélypontján is találtak gazdára új lakások. A kereslet visszaesése kevésbé érinti a magasabb presztízsű lokációkat, így a luxus fejlesztések részesedése nőhet az előttünk álló időszakban" - fejtette ki az elemző. A szakember elképzelhetőnek tart lokális és minimális árcsökkenést, jelentős változásokra azonban nem számít. "Úgy gondoljuk, hogy a magas kivitelezési költségek nem teszik lehetővé, hogy a beruházók tömegesen csökkentsék nominálisan is lakásaik árát. Ilyen magas inflációs környezetben és gyenge árfolyam mellett pedig a kivitelezési költségek jelentős mérséklődésével nem kalkulálunk, még ha némileg korrigál is a piac. A legfrissebb felmérésünk szerint a 2022-es drágulás majdnem elérte a fővárosi újlakás-piacon a 30 százalékot, ennél moderáltabb növekedésre számítunk 2023-ban" - mondta az elemző. Címlpkép: Getty Images