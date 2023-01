Elárulta a cégvezető, mire számít idén a hazai ingatlanpiacon

A tavalyi év legfontosabb eseményei a 2023-as évre is erős hatással vannak, így például az orosz-ukrán háború továbbra is befolyásolja a nemzetközi üzleti környezetet - mondta el a Realista -nak Noah Steinberg , a WING elnök-vezérigazgatója. A cégvezető szerint a bizonytalan gazdasági környezet és a magas infláció várhatóan az idei évben is kitart majd.