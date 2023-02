Friss jelentés: 2008-at idézi a nagy-britanniai lakásárváltozás

Egy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk az Egyesült Királyság lakáspiacára jellemző tendenciákat. Azt az elemzésünket azzal zártuk, hogy érdemes szemmel tartani a szigetország eseményeit, hiszen a szakértők szerint huzamosabb ideig folytatódhat a 2022 végére jellemző lakásárcsökkenés. Most a Guardian cikke alapján megerősítést nyert amitől a kutatók tartottak, zsinórban az ötödik hónapban is kitartott a lakásárcsökkenés.

A Nationwide felmérése szerint az Egyesült Királyságban az átlagos lakásárak 3,2%-kal csökkentek a 2022. augusztusi csúcspontjuk óta, mivel a lakáspiac már az ötödik egymást követő hónapban folytatta a lejtmenetet. Egy otthon ára januárban 0,6%-kal csökkent 2022 decemberéhez képest, így az átlagár 258 297 fontra, azaz 113 millió forintra változott. A lakásárak éves növekedése is lassult, 1,1%-ra, a decemberi 2,8%-ról. Ez a legalacsonyabb növekedést jelenti 2020 júniusa óta, amikor a lakáspiac a Covid-19 zárlat után újra megnyílt.

Lakásárváltozás az Egyesült Királyságban, forrás: Guardian

A Bank of England szerint a jelzáloghitel-kereslet is a legalacsonyabb szintre esett a 2020-as Covid-zárlat óta. A lakáshitelek jóváhagyásainak száma tovább csökkent, és a leendő vásárlóknak a jelzálogkamatok emelkedése miatt egyre nagyobb kihívást jelent az ingatlan vásárlás. Bár a jelzáloghitel-kamatok az elmúlt hetekben kissé csökkentek, a Bank of England várhatóan csütörtökön ismét kamatemelést hajt végre, amely elérheti a 4%-ot, ami a 2008-as pénzügyi válság óta a legmagasabb szint.

Robert Gardiner, a Nationwide vezető közgazdásza szerint a borús gazdasági kilátások valószínűleg továbbra is hatással lesznek a lakáspiacra és a leendő vásárlókra. "Nehéz lesz a piacnak rövid távon nagy lendületet nyernie, mivel a gazdasági ellenszél továbbra is erős marad, a reálkeresetek valószínűleg tovább csökkennek, a munkaerőpiac pedig széles körben gyengülni fog a gazdaság zsugorodásával" - mondta.

Címlapkép: Shutterstock