Ellentétes irányok a hazai építőiparban - Ez a térség húzza most a szektort

Javulást hozott a hazai építőipar Aktivitás-Kezdés mutatójában az év második három hónapja a megelőző negyedévekhez képest. Április és június között összesen 754 milliárd forint értékben indultak el kivitelezések – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentés ből. Az előbb említett érték jelentős, több mint 30 százalékos növekedést jelentett az első negyedévhez képest, de 2022 második féléves számaihoz hasonlítva is bővülés volt megfigyelhető. A növekedés az előző negyedévhez képest még változatlan árak mellett is tetten érhető volt. Eközben az Aktivitás-Kezdés továbbra is elmaradt a 2021-et és 2022 első felét jellemző negyedéves számoktól.