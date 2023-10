Díjazzuk a kemény munkát - Legyél te a fiatal tehetségdíjunk nyertese!

Folytatódik a kihívássorozat: az elmúlt két-három év sokkszerű változást hozott az egész világ gazdasága és társadalma számára, az infláció, a nehéz gazdasági helyzet, a klímaválság és az újabb háború azonban továbbra sem hagyja, hogy a piacok hátradőlve várjanak a csodára. A folyamatos változásra reagálnia, alkalmazkodnia kell minden iparág minden egyes szereplőjének, méghozzá elég gyorsan. Igen, még az ingatlanpiacnak is, ami tipikusan nem a villámgyors reakciókról híres. A jövőformálásban és a változások gyakorlásában a fiatal ingatlanpiaci tehetségeket hívja segítségül a szakma: immáron 5. éve szeretnénk inspirálni és egyben bátorítani az Indotek Group támogatásával létrejött díjjal a munkájuk iránt legelhivatottabb fiatal szakértőket. A jelentkezés november 17-ig tart - jelöld kollégádat vagy jelentkezz a díjra!

Minden szakmának az egyik legfontosabb feladata a minél magasabb színvonalú utánpótlásának a felépítése, segítése, ösztönzése - nincs ez másként a hazai ingatlanpiacon sem. Ebből a célból alapította meg öt éve az Indotek Group és a Portfolio Csoport hagyományteremtő jelleggel az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díjat. Idén is eljött az idő, hogy odaítéljük ezt a szakmai elismerést annak a tehetséges fiatalnak, aki értékteremtésével, kitartásával az elmúlt egy évben is maradandót alkotott az ingatlanpiacon.

A jelentkezési határidő november 17.

A díjra olyan 18 és 40 év közötti, az ingatlanpiacon, vagy azzal szorosan összefüggő szakmai területen (pl. finanszírozás, jog, adó, HR, IT, marketing stb.) dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk, akik mindennapi munkájukkal valós értéket teremtenek a szakmában.

A díjra nemcsak jelentkezni lehet, hanem jelölni is a legkiemelkedőbb munkatársakat és a szakmai partnereket.

Az "Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2023" díj nyertesének, a magas presztízsű elismerést jelentő díj mellett a Portfolio.hu lehetőséget biztosít egy kiemelt interjúra, melynek keretében a nyertes tehetség részletesen mesélhet a szakmában végzett munkásságáról és piaci meglátásairól. Emellett VIP jegyet biztosítunk a hazai ingatlanszakma évzáró eseményére a „shortlist”-re kerülő 4 jelölt számára, akik így részt vehetnek a 2023. december 5-én megrendezésre kerülő Property Awards díjátadón és networking eseményen, ahol ünnepélyes keretek között mutatjuk be az idei év ingatlanpiaci kiválóságait.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ november 17. - RÉSZLETEK IDE KATTINTVA!

Property Awards 2023 Közel 20 kategóriában díjazzuk a hazai ingatlanpiac legjelentősebb tranzakcióit, projektjeit, legaktívabb cégeit. A díjak egyike az Év Ingatlanpiaci Tehetsége elismerés, amely a 40 év alatti, az ingatlanpiacon vagy ahhoz kapcsolódó területen tevékenykedő szakértőknek a méltó díjazása. Részletek a linken.

Kik voltak a korábbi évek nyertesei?

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2022-ben:

Dohos Dávid, energo hungary Kft., ügyvezető, pénzügyi vezető. A 2022-es évet a az energiaválságból adódó következményekre való reagálás határozta meg talán a legjobban, ebben az évben az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díjat egy olyan szakember kapta, aki munkájával igazi kapcsolatot teremt az energia-, és az ingatlanpiac között. A közgazdász és befektetési elemző szakember a korábbi években kifejezetten a megújulóenergia-termelésre, rugalmassági eszközök hasznosítására, ezekhez kapcsolódó üzletmodellek és szerződéses struktúrák kialakítására specializálódott. Úgy tűnik, hogy az energiaválság magával hozta azt is, hogy ez a két iparág egymásra támaszkodva, egy sokkal hatékonyabb és fenntarthatóbb működésre álljon át.

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2021-ben:

Szoboszlay Máté, Prologis, Tőkeallokációs igazgató: Több mint egy évtizedes portfóliókezelési és a tranzakciós tapasztalattal a háta mögött kapta meg 2021-ben Szoboszlay Máté az Év Ingatlanpiaci Tehetségének járó elismerést. Éppen egy olyan évben, amikor a járvány utáni ellátási láncokból adódó problémák többek között a logisztikai ingatlanok piacán is új elvárásokat hozott. A Prologis magyarországi tőkeallokációs igazgatójaként az új fejlesztési lehetőségek azonosításáért, a build-to-suit projektek koordinálásáért és az ügyfélszerzésért volt felelős, és jelenleg is az, Szoboszlay Máté.

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2020-ban:

Winkler Sándor, MNB Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság, osztályvezető: A nehéz helyzetek hozzák a legjobb válaszreakciókat, akár olyanokat is, amelyek meghatározó eszközei lesznek a jövő ingatlanpiacának. A korábbi válság, illetve a 2013-as lakáspiaci élénkülés hívta életre a hazai lakáspiac egyik legátfogóbb elemzésének létrejöttét, az MNB Lakáspiaci Jelentését. A szerkesztésért Winkler Sándor volt a felelős. Az elemző eleinte a nem teljesítő hitelek hatásával foglalkozott, idővel azonban - látva a válság hatásait, illetve a komoly pénzügyi kockázatokat, amelyek az ingatlanpiacon is lecsapódnak - egyre erősebb igény mutatkozott egy részletesebb ingatlanpiaci elemzés elkészítésére, ami a mai napig a lakáspiaci trendek egyik alapvető összefoglalója.

"Az ingatlanpiac helyzete és tendenciái folyamatos változás alatt állnak. Gondoljunk csak egyszerűen az irodákat érintő home office jelenségre, az online kereskedelem logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatására vagy a lakóingatlan-piaci történésekre.

Egy ilyen változó környezetben kiemelten fontos a minél jobban felkészült fiatal szakemberek munkája, hiszen az ingatlanpiac csak általuk fejlődhet, válhat még transzparensebbé vagy hatékonyabbá.

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díj őket ismeri el lehetőséget biztosítva a fiatal szakembereknek, hogy a szélesebb nyilvánosság is megismerje munkájukat az ingatlanpiacon." - mondta el egy korábbi megszólalásban Winkler Sándor, a 2020-as év nyertese.

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2019-ben:

Nagy Gergely, OTP Bank, vállalati régióvezető: Egy hosszú felívelő időszak után szinte új jelenségként megélt tavalyi kamatemelési ciklus egészen más fejlesztői, befektetői, bérbevevői, vásárlási döntéseket gerjeszt, mint egy lassú, napjainkban is zajló kamatcsökkentési pálya. Az ilyen események, a kamatok mozgása, illetve annak iránya a hazai ingatlanfinanszírozási lehetőségeket is mind vállalati, mind pedig a lakossági oldalról jelentősen befolyásolják. Természetesen az ingatlanfinanszírozási döntések az ingatlanpiac minden részére komolyan hatnak, nem véletlen, hogy egy ingatlanpiaci díj nyertese akár a finanszírozási szektorból is kikerülhet. Nagy Gergely 15 éves vállalatfinanszírozási területen szerzett tapasztalatával nyerte el az Indotek Group és a Portfolio Csoport közös elismerését.

Legyél te 2023-ban az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díj nyertese! A november 17-ig tartó jelentkezés feltételei, az online beküldhető jelentkezési lap, a díjazás menete és minden más hasznos információ megtalálható a Portfolio Property Awards oldalán.

Címlapkép forrása: Getty Images