Véget ér az M3-as bevezető őszi karbantartása, de egy lezárásra még készülni kell

Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 3-án és 4-én (hétfőn és kedden) forgalomkorlátozásra kell készülni – írja a Budapest Közút.

November 3-án és 4-én a középső sáv aszfaltozásával folytatódik az M3 bevezető városból kifelé vezető útpályáján a burkolatjavítás a Kozák téri felüljárónál. A munkálatok ideje alatt ekkor is három helyett kettő sáv lesz járható a forgalom számára.

A kivitelezést még a hideg, fagyos idő beállta előtt szükséges elvégezni.

Amennyiben az időjárási körülmények megfelelőek lesznek a munkavégzéshez, a jövő heti munkálatokkal lezárul az M3 bevezető őszi karbantartása

– írja a közlemény.

A bevezető centrum felé tartó oldalán a Kozák téri felüljáró javítása zajlik egy sáv lezárása mellett, melyre egy kamion okozta sérülés miatt van szükség.

