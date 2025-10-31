Véget ér az M3-as bevezető őszi karbantartása, de egy lezárásra még készülni kell
November 3-án és 4-én a középső sáv aszfaltozásával folytatódik az M3 bevezető városból kifelé vezető útpályáján a burkolatjavítás a Kozák téri felüljárónál. A munkálatok ideje alatt ekkor is három helyett kettő sáv lesz járható a forgalom számára.
A kivitelezést még a hideg, fagyos idő beállta előtt szükséges elvégezni.
Amennyiben az időjárási körülmények megfelelőek lesznek a munkavégzéshez, a jövő heti munkálatokkal lezárul az M3 bevezető őszi karbantartása
– írja a közlemény.
A bevezető centrum felé tartó oldalán a Kozák téri felüljáró javítása zajlik egy sáv lezárása mellett, melyre egy kamion okozta sérülés miatt van szükség.
