Karbonsemleges szálloda, luxuslakások és Rákosrendező a Property Awards-on

A Nexus projekt részeként Juhász Ádám, a BME építészmérnök hallgatója társaival egy teljesen új városnegyedet álmodott Rákosrendező területére intermodális csomóponttal, parkokkal és rengeteg rehabilitációval. A nemrég Budapest közbeszédébe került ipari területen – erről itt írtunk – a BME-hallgatók felmérést végeztek, majd egy hallgatói ötletbörze keretében koncepciótervet alkottak. Ennek során a területen hanyatló ipari épületeket, veszélyes hulladékot, szennyezett talajt és magas zajterhelést találtak.
A bécsi barnamezős fejlesztések példájára - mint amilyen a Nordbahnhof - szeretné a csapat hasznosítani a 26 hektárnyi területet. Szakaszos beépítést terveznek, első körben egy új zöldfolyosót szeretnének itt létrehozni, amellyel megkezdődne a szennyezett talaj rehabilitációja is. A koncepció részeként megépül a Szegedi úti felüljáró villamossal, ennek részeként meghosszabbítanák az egyes metrót, és új intermodális csomópontot képzelnek a területre. Ezzel csökkentené is a Budapestre beáramló autóforgalmat, hiszen az emberek itt letehetnék autóikat és tömegközlekedésre válthatnának. A következő ütemekbe pedig kereskedelmi funkciókat, zöld, autómentes lakóparkokat, sportpályákat, P+R parkolókat álmodtak a hallgatók.
A versenyzők közül elsőként prezentált Tóth Zsuzsanna, az M76 projekt többfunkciós ingatlanprojektjéről. A WLHM GmbH projektvezetője és a Mester 76 Ingatlanfejlesztési Alap tulajdonosa és ügyvezetője elmondta, hogy a 150 szobás hotelre már leszerződtek a Hilton GardenInn-nel. A szálloda különlegessége, hogy fosszilis energiát nem használ, karbonsemleges, mint ahogy a projekt részeként épülő irodaterület is, illetve 66 lakás. A projekt 2024-ben kezdődött, 2027 első két hónapjában fogják átadni mind a három épületet.
Szoboszlay Máté, a Faedra Group partnere, üzletfejlesztési és beruházási igazgatója a Liget Villát mutatta be, amely a századelőt idéző környezet miatt különleges. Itt a vállalat kortárs otthonokat tervezett egy olyan területre, ahol csupán az 1900-as években kezdődött az ingatlan hasznosítása. Rengeteg hányattatás után az osztrák tulajdonos 2008-ban lebontotta az addigra romos épületet, és parkolót hozott létre. A Faedra a tervezés során három különálló épületben 61 lakást hozott létre lényegében egy kertben. A kivitelezés elkezdődött, a lakások 35%-a elkelt.
Paróczi Titusz, aki a CTP Magyarország Construction Director-aként mesélt egy egyedi koncepcióról, amit az üllői ipari parkjukban hoznak létre. A CTP clubhouse projektje lényegében egy közösségi tér, ahol a park bérlői össze tudnak járni és akár sporteseményeket is szervezhetnek. A területet utólag vásárolta a CTP, Paróczi elmondása szerint egy idős bácsi szőlőültetvénye volt, amit szeretettel gondozott. A koncepcióban épp emiatt emberi léptékű és környezetbarát épületet szerettek volna létrehozni. Emiatt a HelloWood koncepcióját választották, ami nem használt betont, ráadásul a lehető legkevesebb növény kivágását tette lehetővé. Az építkezés két évvel ezelőtt kezdődött, az épület mára elkészült, a kertrendezés folyik most.
Kovács Gábor, a Cordia főépítésze a Corvin Campus Projektet mutatta be, ami lényegében egy épülettranszformáció. Az eltérő koncepció miatt most „át kellett alakítanunk a reflexeinket” – mondta Kovács, hiszen egy már meglévő irodaházat kellett újragondolni, ahogy a cég projektjének második ütemét „telibe trafálta a koronavírus”. Bár először gondolkoztak hotel- illetve kollégiumi koncepcióban is, de végül a lakófunkció nyert. A projekt érdekessége, hogy a minimum előírt zöldfelületet duplázzák és zöldtetőt alakítanak ki, hogy a városi hősziget-hatást el tudják kerülni, figyelembe véve a fenntarthatósági szempontokat is.
Scheer Maximilián, a Market Asset Management ingatlanfejlesztési projekt managere a 'The Icon' nevű fejlesztését hozta el, melynek során a régi budai Körszálló Marriott Residences Budapest néven prémium lakóingatlanként születik újjá. A 48 lakás kialakítását, wellness és fitnesz központot, valamint mélygarázst is tartalmazó projekt az ország legelső branded rezidencia lakóingatlana. Az üzemeltetést a Marriott International végzi – ez a modell teljesen új koncepciót képvisel Magyarországon. A Market úgy tervezte meg az épület közvetlen környezetét, hogy azt a környék lakói is használhassák majd: a mostani, elhanyagolt parkoló betonozott területeit zöldfelületek, aktív zöldtetők veszik át, a Trombitás utcai oldalon a telekből leszakítva egy kisebb kertet is létesítenek.
