Nagyon furcsa jelenség zajlik a világ legfontosabb pénzügyi központjában: ez az egész várost átalakítja
A Wall Street Journal írt arról a jelenségről, amely alaposan átformálja a világ legfontosabb pénzügyi központjának számító New York arculatát. Egyre gyakoribb, hogy irodaházakat alakítanak át lakóépületté.

New York, és különösen Manhattan városrész legendás a felhőkarcolókról, valamint a hatalmas zsúfoltságról. Az elmúlt évtizedekben az ingatlanpiac átalakulása miatt viszont egyre gyakrabban jelenik meg az a megoldás, hogy az egykori irodaházakat lakóépületté alakítják. A lap szerint az elmúlt két évtizedben mintegy 30 millió négyzetmétert alakítottak így át, ráadásul az ütem egyre jobban gyorsul. A kivitelezés nem egyszerű, mivel az irodaépületek gépészetileg kihívás elé állítják a tervezőket, mivel nehéz megoldani, hogy konyhával, fürdőszobával és hálóval rendelkező lakásokat alakítsanak ki belőlük. Kreatív megoldásokkal sikerült áthidalni ezeket a problémákat, és eleget tenni a kihívásnak.

A cikk szerint az 1990-es években tapasztalt recesszió idején jelent meg az igény először, hogy az irodákat máshogy használják ki. Ekkor az ösztönző környezet hatására mintegy 100 épületet alakítottak át. A trend változó intenzitással ezután is folytatódott, bár volt, amikor éppen az irodák iránti kereslet ugrott meg, ami lassította az átalakításokat. A koronavírus világjárvány utáni időszak viszont megváltoztatta a korábbi állapotokat, és 20 százalékra emelte a korábbi 11,1 százalékos irodai kihasználatlanságot.

Az átalakításoknak kedvezett az állami adókedvezmény is, így jelenleg mintegy 25 irodaház lakóingatlanná változtatása van tervben, csak Manhattanban.

A város jóváhagyta az övezeti változásokat, a lap arról ír, hogy a trend jelenlegi központja így Midtown városrész lett.

A cikk több példát is megemlít, van köztük olyan, aminek a kihasználtsága mindössze 17 százalékra zuhant. A problémát jelentett például a bejutó fénymennyiség, ezért bontani is kellett bizonyos helyeken, hogy aztán az építészeti beavatkozások segítségével összkomfortos lakóingatlanokat alakítsanak ki. A New Yorkban kialakult helyzetet ez viszont még nem fogja megoldani, ugyanis az átalakítások fellendülése is csak kis mértékben fogja csökkenteni a mintegy 75 millió négyzetméternyi felesleges irodaterületet. Ugyanakkor a városban az egyszobás lakások átlagos bérleti díja mintegy 4500 dollár, ezért van esély arra, hogy a jelenleginél is sokkal gyorsabb ütemben pörögnek majd fel az átépítések.

Címlapkép forrása: Gary Hershorn/Getty Images

